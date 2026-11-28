Στην Αττική οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται από σήμερα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να επεκτείνονται σε ολοένα περισσότερες περιοχές, ενώ καταιγίδες περιμένουμε και στην Αττική σήμερα. Μετά τα σοβαρά προβλήματα που καταγράφηκαν την Παρασκευή στη Θεσπρωτία και τη νότια Κέρκυρα, η επιδείνωση του καιρού συνεχίζεται σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τις προγνώσεις τα φαινόμενα θα ενταθούν την Κυριακή.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου του ΕΡΤnews Νικολέτας Ζιακοπούλου, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σήμερα, Σάββατο, ισχυρές καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ φαινόμενα αναμένονται και στα βόρεια της χώρας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και λόγω των θυελλωδών βοριάδων που θα κινηθούν από τη Μαύρη Θάλασσα προς το βόρειο Αιγαίο, με την έντασή τους να φτάνει τα 8 μποφόρ.

Την Κυριακή η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί, καθώς στο Αιγαίο οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τα 10 μποφόρ. Παράλληλα, προβλέπεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε ορεινές περιοχές, αλλά και στη Φλώρινα.

Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Στην Αττική οι βροχές και οι καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα του Σαββάτου. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του OPEN Κλέαρχος Μαρουσάκης από το μεσημέρι έρχονται βροχές στην Αττική. Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ οι καταιγίδες στην Αττική που θα φτάσουν και στο κέντρο της Αθήνας αναμένονται από τις 8 το βράδυ.

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Την Κυριακή θα σημειωθεί σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τα πρώτα χιόνια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους στην Πάρνηθα. Τη Δευτέρα, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα δεν προβλέπεται να ξεπεράσει τους 8 βαθμούς Κελσίου.

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