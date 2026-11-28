Η διαφθορά αναδεικνύεται δεύτερο πρόβλημα μετά την ακρίβεια σε όλες τις δημοσκοπήσεις - Το ερώτημα «γιατί δεν κάναμε εκλογές τον Σεπτέμβρη» κυριαρχεί στο Μαξίμου, ενώ προστίθεται και το ερώτημα: «Μήπως ο Μάιος είναι μακριά;».

Το ερώτημα «γιατί δεν κάναμε εκλογές το φθινόπωρο;» πλανιέται όλο και περισσότερο πάνω από το κυβερνών κόμμα, πιθανόν πλέον και πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου. Τέλη καλοκαιριού πολλά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος εισηγούνταν στον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε εκλογικό αιφνιδιασμό και να στήσει κάλπες αμέσως μετά τις εξαγγελίες της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο, καθώς οι εξελίξεις με την διαφθορά και τη μη δυνατότητα αντιμετώπισης της ακρίβειας θα είναι πιθανόν μη διαχειρίσιμες από την κυβέρνηση. Ο Κ. Μητσοτάκης, αν και αμφιταλαντεύτηκε, δεν το υιοθέτησε τις προτάσεις, επιλέγοντας τις εκλογές προς το τέλος της τετραετίας.

Οι υποθέσεις διαφθοράς αλλά και η ακρίβεια που φουντώνει και που ροκανίζει όλο και περισσότερο το εισόδημα όχι απλώς των κατώτερων στρωμάτων αλλά και της μεσαίας τάξης επαναφέρουν στην ημερήσια διάταξη το θέμα της προσφυγής στις κάλπες ώστε «να σωθεί οτιδήποτε αν σώζεται». Είναι σαφές από όλες μα όλες τις δημοσκοπήσεις πως η ακρίβεια όλο και εκτινάσσεται ως πρόβλημα ενώ η διαφθορά παγιώνεται ως πρόβλημα στη δεύτερη θέση με συνεχείς ανοδικές τάσεις.

Ταυτόχρονα:

-Στο εσωτερικό της ΝΔ έχουν κυριαρχήσει τα "συντροφικά μαχαιρώματα" ενόψει των εκλογών από τις οποίες μίνιμουμ 50 «γαλάζιοι» βουλευτές δεν θα εκλεγούν εκ νέου. Στο πλαίσιο αυτό ο υποψήφιος βουλευτής Σταμάτης Πουλής διέρρευσε τα στοιχεία που έφεραν στη δημοσιότητα τις απευθείας αναθέσεις του νέου υφυπουργού Βαγγέλη Λιάκου. Ο πρωθυπουργός αντί να εκδιώξει από την κυβέρνηση τον υφυπουργό, απειλεί με έξοδο από τα ψηφοδέλτια τον Στ. Πουλή και κρατά στην κυβέρνηση τον υφυπουργό, προκαλώντας μεγάλη δυσαρέσκεια στο κόμμα, με τον βουλευτή Α΄ Αθηνών Άγγελο Συρίγο να δηλώνει πως αν ήταν ο ίδιος στη θέση του Β. Λιάκου θα είχε υποβάλει την παραίτησή του! Ο πρωθυπουργός όμως κρατώντας στην κυβέρνηση τον Β. Λιάκο και απειλώντας τον Στ. Πουλή με αποχώρηση από τα ψηφοδέλτια επιδιώκει να αποστείλει μήνυμα στους βουλευτές να σταματήσουν να καρφώνει ο ένας καρφώνει τον άλλο για μια θέση στη Βουλή. Κάτι που συμβαίνει και στην Ανατολική Αττική με τη Σοφία Ζαχαράκη και σε πολλές άλλες περιφέρειες της χώρας.

-Ο Κώστας Καραμανλής «ξαναχτύπησε» από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η χώρα αναπτύσσεται μονόπλευρα, ενώ σημείωσε μονόπλευρα πως Ελλάδα και Βουλγαρία ισοβαθμούν στο κατά κεφαλήν εισόδημα. Ο πρώην πρωθυπουργός μάλιστα ετοιμάζει και δεύτερη παρέμβαση, αυτή τη φορά στη Θράκη, όπου θα κάνει παρέμβαση για την υποβάθμιση και υποανάπτυξη της περιοχής, το μείζον δημογραφικό πρόβλημα, αλλά και τα παιχνίδια της Άγκυρας με τη μουσουλμανική μειονότητα. Όπως μάλιστα όλα δείχνουν το Μαξίμου εγκαταλείπει την ιδέα για μια συνάντηση Μητσοτάκη-Καραμανλή προεκλογικά, καθώς εκτιμά πως θα στραφεί μπούμερανγκ για τον Κ. Μητσοτάκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Ο Αντώνης Σαμαράς, ξεκινώντας μάλιστα και περιοδείες, συνεχίζει να διεμβολίζει όχι μόνο ψηφοφόρους αλλά και μέρος του στελεχιακού δυναμικού της Νέας Δημοκρατίας. Στελέχη που βλέποντας ότι δεν έχουν μέλλον με τον Μητσοτάκη επικεφαλής στη ΝΔ βρίσκουν ανοιχτή την πόρτα του κόμματος του Μεσσήνιου πρώην πρωθυπουργού ώστε να πολιτευτούν μαζί του στις επόμενες εθνικές εκλογές.

-Στο πλαίσιο αυτό, έστω και παρασκηνιακά, οι «δελφίνοι» κινούνται πυρετωδώς προκειμένου να διαμορφώσουν συσχετισμό δυνάμεων ενόψει του ενδεχομένου να τεθεί μετεκλογικά θέμα ηγεσίας στη ΝΔ. Το ενδεχόμενο είναι πολύ πιθανό σε περίπτωση που η ΝΔ λάβει κάτω από 28%, ενώ σε περίπτωση που λάβει πάνω από το 30% όχι απλώς θα παραμείνει στην ηγεσία της ΝΔ αλλά και θα διεκδικήσει δικαίως τη θέση του πρωθυπουργού σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ταυτόχρονα υπάρχει και μια «γκρίζα ζώνη», η περίπτωση που η ΝΔ λάβει μεταξύ 28% και 30%, περίπτωση που θα δοθεί μεγάλη μάχη ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων ως και προς το αν θα τεθεί ή όχι θέμα ηγεσίας στο κόμμα.

Στο Μαξίμου λοιπόν μαζί με το ερώτημα «μα γιατί δεν κάναμε εκλογές τον Σεπτέμβριο» γεννιέται ξανά το ερώτημα: «Μήπως ο Μάιος είναι μακριά; Μήπως πρέπει αρχές του χρόνου να στηθούν κάλπες;».