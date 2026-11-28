Και αντεπίθεση Σάντσεθ.

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια από το ντιμπέιτ των τεσσάρων πολιτικών αρχηγών στην Ισπανία, στην τελική ευθεία προς τις κάλπες της Κυριακής. Για τη χρονομέτρηση των παρεμβάσεων επιστρατεύτηκαν διαιτητές της Ομοσπονδίας Μπάσκετ της Μαδρίτης! Κάθε αρχηγός είχε στη διάθεσή του πέντε λεπτά ανά θεματική ενότητα, τα οποία μπορούσε να αξιοποιήσει κατά βούληση, παρεμβαίνοντας και αντικρούοντας τους αντιπάλους του. Με άλλα λόγια, υπήρχε δυνατότητα πραγματικού διαλόγου και όχι απλώς διαδοχικών μονολόγων. Μια ιδέα που θα μπορούσαν να εξετάσουν και τα δικά μας κομματικά επιτελεία, όταν έρθει η ώρα της διακομματικής διαπραγμάτευσης για τους όρους της επόμενης ελληνικής τηλεμαχίας…

Επί της ουσίας: Ο Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ επιχείρησε να μετατρέψει το ντιμπέιτ σε αντιπαράθεση δύο πολιτικών μπλοκ, αντιμετωπίζοντας τον δεξιό Φεϊχόο και τον ακροδεξιό Αμπασκάλ ως εν δυνάμει κυβερνητικούς εταίρους. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι δύο τελευταίοι απέφυγαν να επιτεθούν ο ένας στον άλλον, ενώ ο Σάντσεθ και η επικεφαλής του αριστερού μπλοκ Άντα Κολάου συντόνισαν τα πυρά τους εναντίον της Δεξιάς.

Εν ολίγοις, στην Ισπανία η συζήτηση για τις κυβερνητικές συνεργασίες άρχισε προτού ανοίξουν οι κάλπες.

Α.