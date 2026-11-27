Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι οι εσωτερικές μετρήσεις του κόμματός του δείχνουν πως οι Σοσιαλιστές θα επικρατήσουν.

Βέβαιος ότι μπορεί να εξασφαλίσει την πλειοψηφία της Αριστεράς στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, παρά το προβάδισμα που καταγράφει η Δεξιά στις δημοσκοπήσεις. Με την προεκλογική εκστρατεία να ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή, ο Σοσιαλιστής ηγέτης επιχείρησε να ενισχύσει τη συσπείρωση των αριστερών ψηφοφόρων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το κόμμα του μπορεί να αναδειχθεί πρώτο σε ψήφους.

Καθώς έχει πλέον τεθεί σε ισχύ η απαγόρευση δημοσίευσης δημοσκοπήσεων, ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι οι εσωτερικές μετρήσεις του κόμματός του δείχνουν πως οι Σοσιαλιστές θα επικρατήσουν, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης με τη στήριξη μικρότερων αριστερών κομμάτων.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα χάσουμε», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό SER, εκτιμώντας ότι οι ψηφοφόροι της Αριστεράς κινητοποιούνται όλο και περισσότερο για να προσέλθουν μαζικά στις κάλπες. Η αυξημένη προσέλευση θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη προοδευτικής πλειοψηφίας, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, τη βαθιά στεγαστική κρίση της χώρας.

Ωστόσο, σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις που είχαν δημοσιοποιηθεί πριν από την απαγόρευση έδιναν σαφές προβάδισμα στον πιθανό κυβερνητικό συνασπισμό του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) με το ακροδεξιό Vox. Τα δύο κόμματα επιδιώκουν να εκτοπίσουν τον Σάντσεθ από την εξουσία, έπειτα από οκτώ χρόνια στην πρωθυπουργία.

Σε υψηλούς τόνους το τελευταίο debate

Στην τηλεοπτική αντιπαράθεση της Πέμπτης, στην οποία συμμετείχαν τέσσερις πολιτικοί αρχηγοί, ο Σάντσεθ υιοθέτησε σαφώς πιο επιθετικό τόνο σε σύγκριση με την τηλεμαχία της περασμένης εβδομάδας απέναντι στον επικεφαλής του PP, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, ο οποίος τότε είχε θεωρηθεί ότι επικράτησε.

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Ο Ισπανός πρωθυπουργός συντάχθηκε με την Άντα Κολάου, υποψήφια του αριστερού συνασπισμού «Ευρύ Μέτωπο», εξαπολύοντας κοινή επίθεση κατά του Φεϊχόο και του ηγέτη του Vox, Σαντιάγο Αμπασκάλ. Ο Σάντσεθ υποστήριξε ότι οι προτάσεις των πολιτικών αντιπάλων του ισοδυναμούν με «επιστροφή στο παρελθόν».

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντιπαράθεση για το ζήτημα της έμφυλης βίας. Ο Σάντσεθ και η Κολάου επέκριναν τον Αμπασκάλ επειδή αρνήθηκε να καταδικάσει τη βία κατά των γυναικών. Παράλληλα, κατηγόρησαν τον Φεϊχόο για σεξιστικό σχόλιο, καθώς αναφέρθηκε στην Κολάου ως «τη σιωπηλή μικρή», επικρίνοντάς την για την περιορισμένη, κατά τον ίδιο, κριτική της απέναντι στους κυβερνητικούς χειρισμούς στις φονικές πλημμύρες του 2024.

«Αν ενόχλησα κάποιον, ανακαλώ τη δήλωση, φυσικά», απάντησε αργότερα ο Φεϊχόο, κατηγορώντας παράλληλα τους πολιτικούς αντιπάλους του για «θεατρινισμούς».

Τα κόμματα θα πραγματοποιήσουν τις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις τους σήμερα το βράδυ. Οι Σοσιαλιστές και το «Ευρύ Μέτωπο» επέλεξαν τη Μαδρίτη, ενώ το Λαϊκό Κόμμα και το Vox τη Σεβίλλη και τη Βαλένθια, αντίστοιχα.

Το Σάββατο, παραμονή των εκλογών, απαγορεύονται οι προεκλογικές εκδηλώσεις, οι συγκεντρώσεις και η πολιτική διαφήμιση, ώστε οι ψηφοφόροι να έχουν τον χρόνο να σταθμίσουν τις επιλογές τους πριν προσέλθουν στις κάλπες την Κυριακή.

Με πληροφορίες από Reuters