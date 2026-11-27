«Ασφαλώς και η στήριξη αυτή δεν αρκεί. Απαντά, ωστόσο, σε μία άμεση ανάγκη, σε συνδυασμό, μάλιστα, και με άλλες παρεμβάσεις», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του.

«Σήμερα, 932.652 ενοικιαστές σ’ όλη τη χώρα - 46.000 περισσότεροι από πέρυσι - είδαν στον λογαριασμό τους ένα μηνιαίο μίσθωμα της κύριας ή της φοιτητικής κατοικίας των παιδιών τους. Και 21.277 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια, εισέπραξαν το διπλάσιο ποσό», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την επιδότηση ενοικίου.

«Είναι μία έμπρακτη, μόνιμη στήριξη της Πολιτείας προς τα ελληνικά νοικοκυριά που μειώνει την ετήσια επιβάρυνσή τους για στέγη κατά 8% έως 16%. Μία ανακούφιση απέναντι στις αυξήσεις των τελευταίων χρόνων που ήδη αποτελούν πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δοκιμάζοντας και τη δική μας πατρίδα», συνεχίζει ο πρωθυπουργός, τονίζοντας:

«Ασφαλώς και η στήριξη αυτή δεν αρκεί. Απαντά, ωστόσο, σε μία άμεση ανάγκη, σε συνδυασμό, μάλιστα, και με άλλες παρεμβάσεις. Από τα προγράμματα «Σπίτι μου» και «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», μέχρι τους περιορισμούς στην Golden Visα και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα φορολογικά κίνητρα που ευνοούν τις μακροχρόνιες.

Παρά τις δυσκολίες, λοιπόν, οι δράσεις μας για μία πιο προσιτή στέγη συνεχίζονται, χάρη στη θετική πορεία της οικονομίας - και πάντα σύμφωνα με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας. Ώστε, σταδιακά, το πλεόνασμα της συλλογικής μας ανάπτυξης να γίνεται μέρισμα ευημερίας για όλο και περισσότερους πολίτες».

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