Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι Αρχές στο Μεσολόγγι λόγω της έντονης βροχόπτωσης, με την Πολιτική Προστασία να ενεργοποιεί το 112 και να καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους του Δήμου Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή.

Μέσω της ειδοποίησης, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, ενώ παράλληλα τους συστήνει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών. Η προειδοποίηση εστάλη στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας των πολιτών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dn6138z20cpd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Tο μήνυμα του 112 στο Μεσολόγγι

{https://x.com/112Greece/status/2126298795184935259}

Αιτωλικό: Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια – Αποκλεισμένοι κάτοικοι στο Λεσίνι

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στο Αιτωλικό, στο Λεσίνι και στην Πεντάλοφο, με αρκετές κατοικίες να έχουν πλημμυρίσει και τους κατοίκους να βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση σύμφωνα με το aixmi-news.gr. Στο Αιτωλικό, η πλημμύρα έχει πλήξει πολλά σημεία της περιοχής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα νερά έχουν εισέλθει μέσα σε σπίτια με τους κατοίκους να βρίσκονται σε απόγνωση.

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Προβλήματα καταγράφονται και στο Λεσίνι, όπου τμήμα του χωριού έχει ήδη πλημμυρίσει, με κατοίκους να αναφέρουν ότι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους λόγω των νερών. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην Πεντάλοφο, όπου νερά εισήλθαν σε κατοικίες. Στο σημείο μετέβη η Πυροσβεστική, πραγματοποιώντας εργασίες άντλησης υδάτων. Την ίδια ώρα, αρκετοί κάτοικοι αναφέρουν ότι έχουν επικοινωνήσει με τον Δήμο, ζητώντας βοήθεια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν λάβει ανταπόκριση.

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού

Το έκτακτο δελτίο καιρού που εκδόθηκε την Πέμπτη, αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινόμενων.

Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Παρασκευή (27-11-2026) στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Αύριο Σάββατο (28-11-2026)

στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Από το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν.Πιερίας, ν. Χαλκιδικής) και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

3. Την Κυριακή (29-11-2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια.

Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

Σάρωσε τη Θεσπρωτία η κακοκαιρία

Σημειώνεται πως η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη Θεσπρωτία - κυρίως στα Σύβοτα και την Πλαταριά του Δήμου Ηγουμενίτσας - με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και να έχουν γεμίσει με φερτά υλικά.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το πρωί της Παρασκευής είχαν καταγραφεί συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας, εκ των οποίων 145 για αντλήσεις υδάτων και πέντε για μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

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