Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Θεσπρωτίας προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει στη Θεσπρωτία οι έντονες βροχοπτώσεις, κυρίως στα Σύβοτα και την Πλαταριά του Δήμου Ηγουμενίτσας, με δρόμους να έχουν πλημμυρίσει και να έχουν γεμίσει με φερτά υλικά, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, έχουν καταγραφεί συνολικά 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας, εκ των οποίων 145 αφορούν αντλήσεις υδάτων και πέντε μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

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Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί δέκα αντλήσεις υδάτων, καθώς και τρεις μεταφορές ηλικιωμένων από τις κατοικίες τους σε ασφαλή σημεία.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων έχουν συγκροτηθεί οκτώ συνεργεία με συνολικά 22 πυροσβέστες από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Θεσπρωτίας, τον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων και την 5η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ).

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Στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται επίσης οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν με μηχανήματα ο Δήμος Ηγουμενίτσας και η Περιφέρεια Ηπείρου.

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Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την Πυροσβεστική να διερευνά όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει για περιστατικά και ανάγκες παροχής βοήθειας. Στα σημείο βρέθηκε και από την πρώτη στιγμή ο αντιπεριφερειάρχης Θεσπρωτίας και αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας.

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στη βόρεια είσοδο - Προβλήματα στο δρόμο προς Φιλιάτες

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Θεσπρωτίας προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στη βόρεια είσοδο της Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση προς τη Νέα Σελεύκεια, η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη κατά διαστήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες των μηχανημάτων για την απομάκρυνση των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα.

Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο προς τους Φιλιάτες, όπου σε πολλά σημεία του δρόμου υπάρχουν πέτρες και φερτά υλικά που παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των συνεργείων που επιχειρούν στα σημεία.

Δήμος Φιλιατών: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και προβλήματα ηλεκτροφωτισμού

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι έντονες βροχοπτώσεις στον Δήμο Φιλιατών, τόσο στην πόλη όσο και σε κοινότητες του δήμου, με πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε αρκετές περιοχές.

Μεγάλοι όγκοι νερού, πέτρες και φερτά υλικά έχουν καταλήξει στο οδικό δίκτυο, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και καθιστώντας επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

Σε σημεία του οδικού δικτύου το οδόστρωμα έχει γεμίσει με πέτρες και νερά, ως συνέπεια της έντονης βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παράλληλα, προβλήματα καταγράφονται και στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, με διακοπές στη λειτουργία του εξωτερικού φωτισμού σε χωριά της Μουργκάνας.

Η συνολική έκταση των ζημιών δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους οδηγούς που κινούνται στο οδικό δίκτυο του Δήμου Φιλιατών.

Με πληροφορίες από thespro.gr