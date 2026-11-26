Η ΕΜΥ έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ώρες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία και την ασφάλειά τους ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας.

Η υπηρεσία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Την ίδια ώρα η Πυροσβεστική έχει θέσει σε εφαρμογή επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω της κακοκαιρίας. Η ΕΜΥ έχει ήδη εκδώσει προειδοποίηση για έκτακτη επιδείνωση του καιρού.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση την Παρασκευή (27/11/2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

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α. την Παρασκευή στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

β. Το Σάββατο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και από το βράδυ σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (ν. Πιερίας) και στην ανατολική Θεσσαλία.

Την Κυριακή ισχυρές βροχές προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Βαθμιαία ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες :

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

- Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

- Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

- Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

- Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για τις περιοχές που αναμένεται να εκδηλωθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα συστήνεται:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι:

- Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο:

- Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

- Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

- Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

- Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο:

- Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

- Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

- Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

- Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

- Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

- Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

- Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω. Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.