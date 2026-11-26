Στη σκιά η Κ. Πατσογιάννη που ούτε φαίνεται ούτε ακούγεται.

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών χθες και η καθ’ ύλην αρμόδια γενική γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κατερίνα Πατσογιάννη δεν πρωταγωνίστησε στο δημόσιο χώρο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, ενώ οι σχετικές κλήσεις στο «100» ξεπέρασαν τις 32.000.

Πού είναι, λοιπόν, η κυρία Πατσογιάννη; Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες της και ποιος απολογισμός του έργου της;

«Μαζί σπάμε τη σιωπή» ήταν ο τίτλος της κυβερνητικής εκδήλωσης. Αναμένουμε να σπάσει τη δική της και η γενική γραμματέας Ισότητας.

Α.