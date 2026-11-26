Η θέρμανση ενός σπιτιού συγκαταλέγεται σε ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα ενός νοικοκυριού. Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να κρατάτε τον θερμοστάτη μέρα και νύχτα για μειωμένο κόστος.

Όσο ο χειμώνας κάνει σταθερά την εμφάνισή του στη χώρα, τόσο περισσότερο αυξάνεται η αγωνία για τον λογαριασμό της θέρμανσης που θα έρθει σε κάθε νοικοκυριό.

Ανεξάρτητα από το αν μια κατοικία θερμαίνεται με φυσικό αέριο, πετρέλαιο ή ηλεκτρική ενέργεια, το κόστος πολλές φορές αποτελεί ένα μεγάλο έξοδο που επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Οι ειδικοί, βέβαια, συμφωνούν ότι με λίγες στοχευμένες ρυθμίσεις στον θερμοστάτη, το σπίτι μπορεί να παραμένει ζεστό περιορίζοντας παράλληλα το κόστος της θέρμανσης.

Ποια είναι η ιδανική ρύθμιση του θερμοστάτη

• Σύμφωνα με τους ειδικούς στον τομέα της θέρμανσης, η ιδανική ρύθμιση του θερμοστάτη κατά τη διάρκεια της ημέρας θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 20 -21 βαθμών, θερμοκρασίες που εξασφαλίζουν το ευχάριστο περιβάλλον στο σπίτι, χωρίς να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς.

• Το βράδυ, ο θερμοστάτης είναι καλό να ρυθμίζεται περίπου στους 18 βαθμούς, μία θερμοκρασία που ανταποκρίνεται στις καιρικές συνθήκες που διαμορφώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• Αν απουσιάζετε αρκετές ώρες από το σπίτι, είναι προτιμότερο να ρίχνετε τη θερμοκρασία στους 14 έως 17 βαθμούς, καθώς κανένα μέλος της οικογένειας δεν θα βρίσκεται σε αυτό.

• Προσοχή: Οι ειδικοί συνιστούν να μην απενεργοποιείτε πλήρως τν θερμοστάτη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έτσι, βοηθάτε να διατηρείται η κυκλοφορία του αέρα στον χώρο.

Μειώστε τα έξοδα θέρμανσης κατά 10%

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η μείωση της θερμοκρασίας κατά 4 έως 5 βαθμούς για τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα, ενδέχεται να περιορίσει το ετήσιο κόστος κατά 10%.

Ο έξυπνος τρόπος διαχείρισης του θερμοστάτη, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά σε αυτό, ενώ θα πρέπει να βασίζεται στο πρόγραμμα της κάθε οικογένειας και ανάλογα από τους χώρους που χρησιμοποιούνται μέσα στο σπίτι.

Τι να προσέξετε άμα διαθέτετε αντλία θερμότητας.

Σε αυτή την περίπτωση οι απότομες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας μπορεί να αυξήσουν σημαντικά την κατανάλωση του ρεύματος.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η αντλία ενδέχεται να ενεργοποιήσει της βοηθητικές ηλεκτρικές αντιστάσεις, ώστε να καλύψει γρήγορα τη διαφορά στη θερμοκρασία.

Οι ειδικοί, λοιπόν, συνιστούν να προχωρήσετε σε μικρές ρυθμίσεις του θερμοστάτη, οι οποίες θα κυμαίνονται μεταξύ 1 και 2 βαθμών, ώστε να αποφευχθεί η οικονομική επιβάρυνση.

Σε κάθε περίπτωση, η τακτική συντήρηση και ο επαρκής καθαρισμών των φίλτρων ενισχύει την προσπάθεια μείωσης τις ενεργειακής σπατάλης και της οικονομικής επιβάρυνσης.