Ποιοι κίνδυνοι εγκυμονούν πίσω από τη χριστουγεννιάτικη συνήθεια;

Ένα από τα πιο όμορφα στοιχεία των Χριστουγέννων είναι ο εορταστικός στολισμός, το δέντρο και τα φωτάκια που λαμπιρίζουν στον ρυθμό που εσείς μπορείτε να επιλέξετε.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα στολίδια, προσδίδουν στον χώρο σας μία ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα και μία εορταστική πινελιά, την οποία, ίσως, θα θέλατε να απολαμβάνετε όλες τις ώρες της ημέρας.

Όμως, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα φωτάκια εσωτερικού χώρου δεν θα πρέπει να παραμένουν αναμμένα για περισσότερο από 6 έως 8 ώρες, καθώς αυτή η συνήθεια εγκυμονεί κινδύνους.

Γιατί θα πρέπει να σβήνετε τα φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πολλοί θεωρούν ότι το να σβήνετε να φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου όταν δεν βρίσκεστε στο στολισμένο σημείο του σπιτιού, συνδέεται με την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και τον περιορισμό των εξόδων.

Η αλήθεια βέβαια, είναι ελαφρώς διαφορετική, καθώς πέρα από τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς, τα φωτάκια μπορεί να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα ασφαλείας.

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Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί επισημαίνουν, ότι τα νέα φωτάκια τεχνολογίας LED, είναι σαφώς πιο ασφαλή σε σχέση με παλαιότερους λαμπτήρες, όμως, ο κίνδυνος ηλεκτρικής πυρκαγιάς παραμένει υπαρκτός.

Η παρατεταμένη χρήση τους, μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των καλωδίων, γεγονός που επιβαρύνει τις πρίζες του σπιτιού. Έτσι, όταν ένα πολύπριζο επιβαρύνεται σημαντικά, αυξάνονται οι πιθανότητες βραχυκυκλώματος ή σπινθήρα, που ενδέχεται να δημιουργήσει εστία φωτιάς στον χώρο σας.

Τα φωτάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου, δεν χρειάζεται να παραμένουν αναμμένα την ώρα που εσείς κοιμάστε ή τις στιγμές που βρίσκεστε εκτός σπιτιού.

Ελέγξτε τα φωτάκια πριν τα τοποθετήσετε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο

Το στόλισμα του δέντρου, αποτελεί μία από τις αγαπημένες συνήθειες μικρών και μεγάλων, όμως πριν προχωρήσετε είναι καλό να ελέγξετε διεξοδικά τα φωτάκια σας και να τα αντικαταστήσετε στην περίπτωση βλάβης.

1. Ελέγξτε τα καλώδια: Παρατηρήστε προσεκτικά όλο το μήκος του καλωδίου, και αποφύγετε να τα τοποθετήσετε αν δείτε φθορές.

2. Δώστε προσοχή στις συνδέσεις της πρίζας με τα φωτάκια: Καλό είναι να παραμένουν μακριά από σημεία με έντονη υγρασία. Καλό θα ήταν επίσης, να μην υπερφορτώνετε ένα πολύπριζο με τις πρίζες από πολλά διαφορετικά φωτάκια.

3. Αν υπάρχει δυνατότητα χρησιμοποιείστε τις έξυπνες πρίζες οι οποίες ρυθμίζονται ώστε να σβήνουν αυτόματα τα φωτάκια μετά από μερικές ώρες. Μία τέτοια ρύθμιση, υπάρχει πολλές φορές και στα καινούργια εορταστικά λαμπάκια που μπορείτε να βρείτε στο εμπόριο.