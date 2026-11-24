Σε εορταστικούς ρυθμούς μπαίνει η πρωτεύουσα, με την πλατεία Συντάγματος να φορά τα γιορτινά της.

Σε χριστουγεννιάτικο κλίμα μπαίνει και επίσημα σήμερα, Τρίτη 24 Νοεμβρίου, η Αθήνα, με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Συντάγματος να σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πρωτεύουσα.

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει μια μεγάλη γιορτή με τίτλο «Ο χορός των αστεριών», η οποία θα ξεκινήσει στις 17:30, με μουσικές εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιανός, ενώ στη σκηνή θα ανέβει η Μαρίνα Σπανού.

Η κορύφωση της εκδήλωσης αναμένεται στις 19:30, όταν ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, θα δώσει το σύνθημα για τη φωταγώγηση του εντυπωσιακού χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το εντυπωσιακό έλατο των 21 μέτρων

Το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο έχει ύψος 21 μέτρων και προέρχεται από φυτώριο στις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου του Δήμου Τρίπολης. Πρόκειται για ένα από τα ψηλότερα χριστουγεννιάτικα δέντρα που έχουν τοποθετηθεί στην πλατεία Συντάγματος.

Κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια και χιλιάδες λαμπιόνια συνθέτουν τον φετινό διάκοσμο, ενώ συνολικά την πλατεία θα φωτίζουν περίπου 168.000 λαμπιόνια.

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Εορταστική όψη αποκτά και η οδός Ερμού, με φωτεινή πύλη, καρυοθραύστες, γιρλάντες και κρεμαστά αστέρια.

Το πρόγραμμα της φωταγώγησης στο Σύνταγμα

- 17:30: Έναρξη της χριστουγεννιάτικης γιορτής.

- 17:45: Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από την Big Band του Δήμου Αθηναίων.

- 18:30: Μουσικό πρόγραμμα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.

- 19:00: Συναυλία της Μαρίνας Σπανού.

- 19:30: Φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Για όλο τον εορταστικό φωτισμό, ο Δήμος Αθηναίων χρησιμοποιεί αποκλειστικά τεχνολογία LED χαμηλής κατανάλωσης.