Ο δήμαρχος Αθηναίων έθεσε το ζήτημα της προστασίας και αποκατάστασης των διατηρητέων κτιρίων, προτείνοντας τη θέσπιση κινήτρων για την ανακαίνισή τους.

Σημαντικές παρεμβάσεις για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα και το μέλλον της Αθήνας, αλλά και για θέματα πολιτικού και ιστορικού συμβολισμού, έκανε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε συνέντευξή του στον Alpha 989 και στην εκπομπή του Δημήτρη Τάκη.

Έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ιστορικής σημαίας του Πολυτεχνείου, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί σύμβολο ολόκληρου του ελληνικού λαού και όχι κάποιου κόμματος ή πολιτικής παράταξης. «Το σύμβολο αυτό δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στον ελληνικό λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την πρότασή του να φυλάσσεται σε δημόσιο χώρο, είτε στη Βουλή των Ελλήνων είτε στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ), ώστε να είναι προσβάσιμο στους πολίτες και να βρίσκεται στην κορυφή της πορείας του Πολυτεχνείου.

Πρόταση για 1.000 εγκαταλελειμμένα ακίνητα και προσιτή κατοικία

Ο Χάρης Δούκας αποκάλυψε ότι έχουν καταγραφεί περίπου 6.800 επικίνδυνα κτίρια, εκ των οποίων περίπου 70 έχουν χαρακτηριστεί επικινδύνως ετοιμόρροπα. Όπως είπε, ο Δήμος έχει ήδη προχωρήσει στην κατεδάφιση δέκα κτιρίων, ενώ προγραμματίζεται η κατεδάφιση ακόμη δέκα. Παράλληλα, παρουσίασε μια πρόταση για την αξιοποίηση περίπου 1.000 εγκαταλελειμμένων ακινήτων, μέσα από συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη δημιουργία κατοικιών προσιτού κόστους. Όπως εξήγησε, στην Αθήνα υπάρχουν περίπου 20.000 διαμερίσματα που παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση επί τουλάχιστον τρία χρόνια, την ώρα που η στεγαστική κρίση και τα υψηλά ενοίκια πιέζουν ολοένα και περισσότερο τους κατοίκους της πόλης.

Ολόκληρη η συνέντευξη του δημάρχου Αθηναίων

Δημήτρης Τάκης: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.

Χάρης Δούκας: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.

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Δημήτρης Τάκης: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, γιατί τώρα ένας ακροατής μας μάς έστειλε μία φωτογραφία από αφίσες που έχουν γεμίσει το κέντρο της Αθήνας και μάλιστα την οδό Βασιλίσσης Σοφίας, από ό,τι βλέπω, οι οποίες μιλούν για την απεργία της Τετάρτης. Και λέει...

Χάρης Δούκας: Εντάξει, αυτό γίνεται πάντα, είναι πάρα πολλά χρόνια...

Δημήτρης Τάκης: Ναι, αλλά λέει ο ακροατής μας εδώ... Μισό λεπτό. Λέει ο ακροατής μας εδώ: «Έχουμε υποτίθεται κάνει νόμο για την απορρύπανση, τον έχουμε ψηφίσει και κανονικά ο καθένας δεν τον τηρεί και βγάζει τις αφίσες του, είτε πρόκειται για μια απεργία, είτε για μία παράσταση, είτε για μια μουσική συναυλία, είτε οτιδήποτε άλλο». Και σας το λέω γιατί το στέλνει ένας ακροατής μόλις τώρα.

Χάρης Δούκας: Πολύ σωστά. Υπάρχει νόμος, όπως και για πολλά άλλα πράγματα. Προσπαθούμε, το λέμε συνέχεια, θα τις καθαρίσουμε τις αφίσες. Γίνεται αυτό, το ξέρετε και εσείς κάθε φορά, δηλαδή γίνεται μία κεντρική εκδήλωση, γεμίζουν και πάμε εμείς και τις καθαρίζουμε. Και είναι γενικό. Νόμος υπάρχει και για άλλα πράγματα, όπως για τα πατίνια. Σηκώσαμε 3.000 πατίνια με πρόστιμα, ρίχνουμε και τα πρόστιμα όπου χρειάζεται. Νόμος υπάρχει για τα έργα που γίνονται σε δρόμους από ΔΕΔΔΗΕ, από αέρια, από δίκτυα τηλεπικοινωνιών...

Δημήτρης Τάκης: Και μου λέτε πολύ απλά ότι υπάρχουν νόμοι, απλά δεν τους εφαρμόζουμε. Το κλασικό ελληνικό.

Χάρης Δούκας: Ναι και αναγκάζεται ο Δήμος, ρίχνει πολύ μεγάλα πρόστιμα και τρέχει αμέσως μετά να βάλει τάξη στην πόλη. Είναι μια δυσκολία και νομίζω ότι όλοι έχουμε μια ευθύνη. Για να μπορεί να λειτουργεί μια πόλη χρειάζεται όλοι να συνεισφέρουμε σε αυτό.

Δημήτρης Τάκης: Προφανώς, αλλά απ' τη στιγμή που υπάρχει νόμος, υπάρχει και τιμωρία για αυτούς που τον παραβαίνουν, έτσι δεν είναι; Έχουν μπει ποτέ;

Χάρης Δούκας: Είναι μεγάλα πρόστιμα και τα βάζουμε κάθε φορά. Βεβαίως.

Δημήτρης Τάκης: Δηλαδή σε αυτούς που έχουν κάνει την αφισοκόλληση θα βάλετε πρόστιμο;

Χάρης Δούκας: Σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν αφισοκολλήσεις αμέσως μπαίνει πρόστιμο, βεβαίως. Το πιο βασικό δεν είναι αυτό, είναι ότι μετά πηγαίνουμε κολόνα-κολόνα και καθαρίζουμε.

Δημήτρης Τάκης: Αυτό, ναι, αυτό το βλέπουμε, διότι πράγματι οι αφίσες βγαίνουν.

Χάρης Δούκας: Είναι μεγαλύτερο το κόστος αυτό.

Δημήτρης Τάκης: Ωραία, απαντήσατε στον ακροατή. Τώρα, να ξεκινήσουμε με δυο-τρία θέματα. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με το πιο χαρούμενο για να πάμε μετά στα πιο βαριά. Αύριο στολίζεται το δέντρο, σωστά;

Χάρης Δούκας: Αύριο έχουμε τον στολισμό και ανάβουμε και το δέντρο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο, 21 μέτρα, στο Σύνταγμα. 5:30 ώρα ξεκινάμε με φιλαρμονική, big band, και μετά Λιανός παρουσιαστής, Σπανού τραγουδάει. 7:00 με 7:30 είναι η κορύφωση και ανοίγουν και τα φώτα στο χριστουγεννιάτικο μας δέντρο και νομίζω και ο στολισμός θα είναι σχεδόν έτοιμος, όπως έχετε δει οι περισσότεροι δρόμοι έχουνε ήδη βάλει τα γιορτινά τους. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη χρονιά που θα έχουμε στις περισσότερες γειτονιές και νέους στολισμούς, όπως στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Δημήτρης Τάκης: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί είδα περνούσα προχθές απ' τη Βασιλίσσης Σοφίας και δεν είδα αυτά τα κλασικά αστέρια που ήταν τα τελευταία χρόνια που φωτίζονται το βράδυ. Θα μπει κάτι άλλο; Δεν θα μπει τίποτα;

Χάρης Δούκας: Ναι, ναι, έχουμε ένα νέο στολισμό. Νομίζω έπρεπε κάποια στιγμή να κάνουμε και μια επικαιροποίηση. Νομίζω ότι θα αρέσει πολύ, αλλά θα το κρίνουν οι πολίτες αυτό.

Δημήτρης Τάκης: Σήμερα θα ανοίξει κι αυτός;

Χάρης Δούκας: Νομίζω ότι θα 'ναι έτοιμος αύριο.

Δημήτρης Τάκης: Α, αύριο θα 'ναι έτοιμος, μάλιστα.

Χάρης Δούκας: Θα είναι έτοιμος και αυτός, μαζί με τον συνολικό στολισμό στην πλατεία Συντάγματος. Ευχαριστούμε πολύ, ξαναλέω, τη «Μεγάλη Βρεταννία» γιατί μας στηρίζει πάντα στο Σύνταγμα και στο δέντρο. Το δέντρο είναι από την Αρκαδία και επίσης είναι νομίζω πολύ όμορφο και αύριο ελπιζω να έρθει ο κόσμος για να περάσουμε πολύ ωραία τη βραδιά.

Δημήτρης Τάκης: Ωραία. Τώρα, αυτό είναι το κομμάτι των εορταστικών εκδηλώσεων, φαντάζομαι θα έχετε αρκετές μέχρι και την αλλαγή του χρόνου, και τα φαναράκια των ευχών και πολλά άλλα πράγματα. Θα υπάρξει κάτι καινούργιο;

Χάρης Δούκας: Η Νύχτα των Ευχών είναι 26 Δεκεμβρίου. Να πούμε ότι τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, 19 και 20 Δεκεμβρίου, έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σε όλη την Αθήνα και Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 10:00 το πρωί, έχουμε Santa Run. Δηλώστε συμμετοχή, ντυνόμαστε Άγιοι Βασίληδες και τρέχουμε στην πλατεία Κοτζιά γύρω-γύρω. Πολύ ωραία διαδικασία. Είναι Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, 10:00 το πρωί.

Δημήτρης Τάκης: 20 Δεκεμβρίου, μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, σας είδα και με το βιντεάκι με τον Λιανό που οφείλω να ομολογήσω ότι το 'χετε στην επικοινωνία με τα social media. Δηλαδή, ήσασταν άνετος. Πάλι καλά που δεν διαφημίσατε κι εσείς το GTA, για να λένε και για σας ότι έχετε βία.

Χάρης Δούκας: Κοιτάξτε, βοηθάει πάρα πολύ και ο Λιανός, που είναι κι αυτός πάρα πολύ άνετος, πολύ ζεστός, οπότε άμα είναι κι ο παρουσιαστής πολύ άνετος, τότε βγαίνει πολύ γρήγορα και νομίζω ήταν κι ένα βιντεάκι θετικό, οπότε γιατί να μην είμαστε άνετοι;

Δημήτρης Τάκης: Σωστό. Αυτό το GTA που έχει εισπράξει ο πρωθυπουργός, όλα τα πυρά από την αντιπολίτευση, πώς το είδατε; Είναι υπερβολικό ή όχι;

Χάρης Δούκας: Εντάξει, έκανε λάθος. Συμβαίνει κάποιες φορές να κάνουμε λάθη. Έκανε λάθος. Νομίζω έπρεπε οι συνεργάτες του σ' αυτό να τον προφυλάξουν.

Δημήτρης Τάκης: Ναι, GTA είναι το παιχνίδι, μου το γράφουν κι από μέσα, εντάξει. Εν τω μεταξύ, εγώ παρά το γεγονός ότι είμαι technomaniac, δεν έχω παίξει ποτέ PlayStation. Αυτό το πράγμα πρέπει να το ψάξω λίγο με τον εαυτό μου να δω γιατί. Λοιπόν, επιστρέφουμε, κύριε Δούκα, στη συζήτησή μας. Ένα δεύτερο θέμα έχει να κάνει με τα εγκαταλελειμμένα κτίρια, που είναι αρκετά στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω αν γίνεται κάτι μ' αυτά, τι μπορεί να κάνει ο Δήμος μ' αυτά, πόσα απ' αυτά μπορεί να είναι επικίνδυνα και για κάποιον που περπατάει αμέριμνος και μπορεί να του 'ρθει κάνα τούβλο στο κεφάλι ή οτιδήποτε άλλο.

Χάρης Δούκας: Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το ξέρουμε όλοι όσοι ζούμε στην Αθήνα. Τα τελευταία 35 χρόνια είναι καταγεγραμμένα —έχουμε κάνει αναλυτική απογραφή— 6.800 επικίνδυνα κτίρια. Προσέξτε, επικίνδυνα δεν σημαίνει κατεδαφιστέα. Σημαίνει φάκελοι επικινδυνότητας: από ένα μπαλκόνι, σοβάδες και ούτω καθεξής. Απ' αυτά, περίπου το 1% είναι αυτό που λέμε επικινδύνως ετοιμόρροπα, πρέπει να πάμε να τα γκρεμίσουμε. Ιδιωτικά ξαναλέω κτίρια, όχι δημοτικά ή δημόσια. Το 1%, άρα 70, έχουν κριθεί επικινδύνως ετοιμόρροπα. Έχουμε γκρεμίσει 10, θα γκρεμίσουμε 10 το επόμενο διάστημα και συνεχίζουμε, αλλά είναι πολύ ακριβή διαδικασία. Όμως, νομίζω ότι πρέπει —και θα παρουσιάσω και μια νομοθετική παρέμβαση, προτείνω κάτι— διότι σκεφτείτε ένα ποσοστό κοντά στα 1.000 από αυτά τα 6.800, τα 1.000, να μπορούσαμε να τα μετασχηματίσουμε και να τα παραδώσουμε και για προσιτή κατοικία και να έχουμε ένα σημαντικό όφελος...

Δημήτρης Τάκης: Σωστό. Τι θα προτείνετε λοιπόν;

Χάρης Δούκας: Για να καταλάβουμε λίγο την συνθήκη: τα 6.800 είναι επικίνδυνα. Υπάρχουν συνολικά στον Δήμο της Αθήνας 20.000 διαμερίσματα, 20.000— τα οποία είναι εδώ και τρία χρόνια μη ηλεκτροδοτούμενα. Άχρηστα, δηλαδή.

Δημήτρης Τάκης: Μάλιστα.

Χάρης Δούκας: Σε μία πόλη η οποία έχει τρομακτικό πρόβλημα κοινωνικής στέγης, προσιτής κατοικίας και ενοικίων. Κάναμε λοιπόν μια μελέτη και λέμε ότι αν 1.000 από αυτά, όπως γίνεται στο εξωτερικό- με μία μορφή συνεργασίας με τον ιδιώτη και αντιπαροχής, με την έννοια ότι θα μπορούμε να μπει το κράτος και ο Δήμος και να τα αξιοποιήσει και ένα κομμάτι ίσως να πηγαίνει και στον ιδιοκτήτη για κάποια χρόνια- θα μπορούσαμε να δώσουμε μια πολύ μεγάλη ανάσα κοινωνική, στεγαστική και ταυτόχρονα να βοηθήσουμε συνολικά σε κτίρια τα οποία έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία. Παραμένει το πρόβλημα με τα διατηρητέα.

Δημήτρης Τάκης: Αυτό σε ποιον θα το προτείνετε; Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος; Σε ποιον;

Χάρης Δούκας: Αυτή είναι μια παρέμβαση που αφορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το ΥΠΕΝ, και νομίζω ότι εδώ χρειάζεται επίσης και μαζί μια συνεργασία και με το Υπουργείο Πολιτισμού, διότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα: τα διατηρητέα. Τα διατηρητέα είναι στολίδια της πόλης. Κάποια είναι σε εξαιρετική κατάσταση, κάποια όχι. Κάποια απ' αυτά χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα. Η πρόταση είναι: Αντί να δίνουμε επιπλέον μπόνους στα βόρεια προάστια για να μπορέσει να ενισχυθεί, ας το πούμε έτσι, και να επεκταθεί ο αστικός ιστός προς τα πάνω, κατακόρυφα, γιατί να μη φτιάξουμε με μπόνους και κίνητρα τα διατηρητέα;

Δημήτρης Τάκης: Είναι πολύ ωραία πρόταση. Εγώ είμαι γενικά και υπέρ των διατηρητέων και όλων αυτών των κτιρίων που τα βλέπει κανείς και όταν αποκαθίστανται είναι κοσμήματα για το κέντρο της Αθήνας. Και θα συμφωνήσω απολύτως σ' αυτό που λέτε. Μακάρι την πρόταση αυτή να την κάνει αποδεκτή και το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, και να δοθούν κίνητρα να αποκατασταθούν αρκετά γρήγορα αυτά τα διατηρητέα κτίρια αφενός, και τα 1.000 που είπατε να ηλεκτροδοτηθούν και μαζί με έναν ιδιώτη που μπορεί να τα ανακαινίσει, να αποτελέσουν κτίρια προσιτής κατοικίας για ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο.

Χάρης Δούκας: Δουλεύουμε μαζί με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού εδώ και πολύ καιρό μια πρόταση. Την οριστικοποιούμε και θα την καταθέσουμε.

Δημήτρης Τάκης: Ωραία. Και θέλω, κύριε Δήμαρχε, όταν θα έχετε την απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης, είτε θετική είτε αρνητική, να βγούμε να τα ξαναπούμε και να το χειροκροτήσουμε αν θα 'ναι θετική, και να μας εξηγήσουν γιατί αν θα 'ναι αρνητική. Τώρα, άλλα δύο θέματα. Σας άκουσα προχθές με αφορμή την ιστορία της έκρηξης του αερίου στην Πλάκα να έχετε μια αντιπαράθεση πραγματικά πολύ υψηλών τόνων με τον κύριο Μπακογιάννη. Άσχετος ο ένας, άχρηστος ο άλλος, πολύ-πολύ υψηλοί τόνοι. Γιατί τέτοια ένταση μεταξύ σας;

Χάρης Δούκας: Διότι ο κύριος Μπακογιάννης άφησε περίεργα υπονοούμενα για μια ιστορία, η οποία είναι πάρα πολύ καθαρή, διαυγής και έχει έναν ιερό σκοπό. Η συνθήκη είναι η Πλάκα. Στην Πλάκα έγινε μία έκρηξη και με συνθήκες κατεπείγοντος η Πυροσβεστική και ο Εισαγγελέας, με εισαγγελική παρέμβαση, μας έδωσαν εντολή να παρέμβουμε με συγκεκριμένα μηχανήματα απ' το μητρώο εργοληπτών που έχουμε, για να μπορέσουμε να διερευνήσουμε αν υπήρχε ζωή και στη συνέχεια να βρούμε τα αίτια της καταστροφής, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και την ΕΜΑΚ. Ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία, η οποία θυμίζω ότι ακριβώς από την αναλυτική δουλειά που έγινε, την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε με όλους τους φορείς, αποκαλύφθηκαν και τα…

Δημήτρης Τάκης: Και τα αίτια.

Χάρης Δούκας: ...και τα αίτια, από συμμορία χαλκού.

Δημήτρης Τάκης: Ακριβώς, ακριβώς.

Χάρης Δούκας: Και στη συνέχεια μας ζητήθηκε- πάλι με εισαγγελέα- επειδή τα δύο διπλανά κτίρια είναι έτοιμα να πέσουν, να κάνουμε κάποιες εργασίες και μετά να γίνουν υποστηλώματα, γιατί είναι διατηρητέα σε συνεργασία με τα υπουργεία. Και μας καταλόγισε ο κύριος Μπακογιάννης ότι λέει «δεν υπάρχουν μελέτες, δεν υπάρχει διαύγεια, πώς τα κάνετε αυτά». Όλα αυτά είναι στη Διαύγεια! Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε τα λεφτά αυτά και έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια. Πού είναι ο κύριος Λιβάνιος. Οι συσκέψεις γίνονται παρουσία των υπουργών ή των επιτελικών στελεχών. Όλα αυτά έχουν ομόφωνες αποφάσεις και της παράταξης του κυρίου Μπακογιάννη σε όλα τα δημοτικά συμβούλια και τις δημοτικές επιτροπές! Μάλιστα σήμερα —είναι εντυπωσιακό κιόλας— είχαμε δημοτική επιτροπή γιατί μας δίνει κάποια χρήματα ο Λιβάνιος για να προχωρήσουμε. Θα μας έρθει νέα εισαγγελική για τα δύο διπλανά κτίρια σε επιπλέον δράσεις για υποστηλώματα για να μπορέσει να ανοίξει η Λυσικράτους, και το ψήφισε ομόφωνα —και σωστά— όλη η δημοτική επιτροπή και η παράταξη του κυρίου Μπακογιάννη. Άρα αυτό γιατί έγινε; Λάσπη στον ανεμιστήρα, ενώ ο ίδιος και η παράταξή του τα 'χουνε ψηφίσει όλα! Γι' αυτό και ήμουνα τόσο επιθετικός…

Δημήτρης Τάκης: Πάντως, αν διεκδικήσετε κι εσείς τον Δήμο, η αντιπαράθεση Μητσοτάκη – Τσίπρα θα είναι τύφλα μπροστά στην αντιπαράθεση τη δικιά σας με τον κύριο Μπακογιάννη, αν συνεχιστούν αυτοί οι υψηλοί τόνοι. Εκτός κι αν, όπως λένε κάποιοι, κάποια διάφορα site που γενικώς σας επιτίθενται το τελευταίο διάστημα, θα είστε επικεφαλής του ψηφοδελτίου Τσίπρα, όπως διάβασα.

Χάρης Δούκας: Εντάξει, μιλάμε για αστεία πράγματα. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκαν αυτά πάλι. Ξέρετε, κατά καιρούς, γράφουν διάφορα πράγματα μετά από κάποιες παρεμβάσεις που κάνω.

Δημήτρης Τάκης: Ναι. Και πάμε στο τελευταίο θέμα...

Χάρης Δούκας: Αντί να σχολιάσουν την παρέμβασή μου, θετικά ή αρνητικά, και να μιλήσουμε πολιτικά, δημιουργούν μία συνθήκη απίστευτης προβοκάτσιας και ό,τι άλλο θέλει να εννοηθεί, χωρίς να συζητάμε την ουσία των θεμάτων που βάζουμε.

Δημήτρης Τάκης: Και πάμε στο τελευταίο ερώτημα, που το θέμα που βάλατε, που δημιούργησε όλο αυτό το κλίμα που λέτε, ήταν το θέμα της σημαίας του Πολυτεχνείου. Εσείς ζητήσατε η σημαία να πάει στη Βουλή ή στον ΣΦΕΑ. Μάθαμε από τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών ότι η σημαία πια είναι στην ΠΑΣΠ, άρα λένε κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ. Και το ερώτημά μου είναι αν εσείς επιμένετε, μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι η σημαία πρέπει από την ΠΑΣΠ —ή να την πάρει το ΠΑΣΟΚ και να την παραδώσει στη Βουλή ή στο ΣΦΕΑ— ή αν πρέπει να μείνει στην ΠΑΣΠ. Τι λέτε;

Χάρης Δούκας: Λέω ότι εγώ δεν έβαλα κανένα θέμα. Υπήρχαν πάρα πολλά δημοσιεύματα, στα οποία αναγράφονταν αυτό το οποίο είπατε εσείς. Και θεωρώ ότι πρέπει σ' αυτά τα θέματα που είναι κορυφαία, δεν είναι κομματικά ούτε εσωκομματικά, αλλά είναι θέματα βαθιά δημοκρατικά, να μπορούμε μέσα σ' ένα δημοκρατικό κόμμα να λέμε την άποψή μας. Και η άποψή μου —την έχουν και πολλοί άλλοι σύντροφοί μου στο ΠΑΣΟΚ— είναι ότι το σύμβολο αυτό δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στον ελληνικό λαό. Και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είναι προφανώς στην πορεία, πάντα στην αρχή της πορείας. Είναι το έμβλημα της πορείας του Πολυτεχνείου, και βεβαίως πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε στη Βουλή των Ελλήνων είτε στον ΣΦΕΑ. Νομίζω ότι πάρα πολλοί συμφωνούν, πιο πολλοί ίσως και στον χώρο μου, για τον ΣΦΕΑ. Να είναι εκεί, και όχι σε σεντούκια ή και σε θυρίδες τραπεζών, όπως και διαβάζω. Δηλαδή, με συγχωρείτε, αυτή είναι η κεντρική πολιτική τοποθέτηση. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί ή διαφωνεί. Συμφωνεί κάποιος αυτή τη στιγμή, εδώ και 50 χρόνια η αιματοβαμμένη σημαία να είναι σε θυρίδες τραπεζών ή σε σεντούκια δεν ξέρω κι εγώ ποιανού; Ή να είναι σ' έναν χώρο δημόσιο, να μπορεί κανείς να τη βλέπει και να πηγαίνει κάθε φορά στο Πολυτεχνείο, να την παίρνουμε και να 'ναι στην κορυφή της πορείας; Νομίζω ότι είναι ένα θέμα βαθιά δημοκρατικό. Ανοιχτά κι εγώ λέω την άποψή μου και ξαναλέω ότι δεν έχει καμία κομματική ή εσωκομματική διάσταση.

Δημήτρης Τάκης: Και για να ολοκληρώσουμε, άκουσα σήμερα τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, να σας καλύπτει λέγοντας ότι «ο Χάρης Δούκας δεν λειτουργεί ως δούρειος ίππος του Τσίπρα», όπως βγήκαν κάποιοι καλοθελητές το Σαββατοκύριακο και σας χαρακτήρισαν έτσι με αφορμή την πρόταση που κάνατε. Τι λέτε γι' αυτό;

Χάρης Δούκας: Λέω ότι έκανα μία πρόταση για ένα εθνικό σύμβολο, για το οποίο υπάρχει ένας προβληματισμός 50 και πλέον χρόνια, θέλοντας να συμβάλλω θετικά στη συζήτηση. Θεωρούσα, λοιπόν, και εξακολουθώ να θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μια θετική εξέλιξη. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι απλώς για δημιουργούν εσωκομματικές διαδικασίες και εντυπώσεις, για να αποφεύγουμε την ουσία: ότι εδώ και 50 χρόνια το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα. Μου λένε κάποιοι «στο φοιτητικό κίνημα να πάει». Μα δεν υπάρχει ΕΦΕΕ! Άμα υπήρχε ΕΦΕΕ, δηλαδή κεντρικό όργανο εκπροσώπησης των φοιτητών, βεβαίως θα μπορούσε να πάει εκεί. Επειδή όμως δεν υπάρχει, θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι σε θυρίδες τραπεζών. Πρέπει να βρίσκεται στον ΣΦΕΑ ή στη Βουλή και να ηγείται πάντα της πορείας του Πολυτεχνείου.

Δημήτρης Τάκης: Μάλιστα. Πολύ καθαρός. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δούκα, για την συζήτησή μας. Να είστε καλά.

Χάρης Δούκας: Εγώ ευχαριστώ.