Oι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών ανήλθαν σε 34,22 εκατομμύρια, έναντι 31,6 εκατομμυρίων το 9μηνο του 2025.

Συνεχίστηκε η ανοδική πορεία του ελληνικού τουρισμού κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς τόσο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση όσο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ειδικότερα, οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών ανήλθαν σε 34,22 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 8,3%, έναντι 31,6 εκατομμυρίων το 9μηνο του 2025. Την ίδια περίοδο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 21,96 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 9,7%, καταγράφοντας ενίσχυση κατά 1,93 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Η θετική εξέλιξη των τουριστικών εσόδων αποδίδεται τόσο στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών όσο και στη βελτίωση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,5%.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της γερμανικής αγοράς, η οποία διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της μεταξύ των σημαντικότερων χωρών προέλευσης επισκεπτών στην Ελλάδα.

Το 9μηνο του 2026, οι αφίξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 8,5%, φτάνοντας τα 5,26 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων από τη συγκεκριμένη αγορά, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 13,5% και ανήλθαν στα 3,57 δισ. ευρώ.

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Ιδιαίτερα δυναμική ήταν και η πορεία της ιταλικής αγοράς, η οποία κατέγραψε μία από τις υψηλότερες αυξήσεις μεταξύ των βασικών αγορών προέλευσης. Οι αφίξεις από την Ιταλία ενισχύθηκαν κατά 17,3%, φτάνοντας τα 2,29 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 26,2%, αγγίζοντας τα 1,45 δισ. ευρώ.

Βρετανία, Γαλλία, ΗΠΑ

Θετική, αν και πιο συγκρατημένη, ήταν η εικόνα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Βρετανοί επισκέπτες ανήλθαν σε 4,15 εκατομμύρια, καταγράφοντας αύξηση 2,2%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη βρετανική αγορά διαμορφώθηκαν στα 3,19 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 1%.

Αντίθετα, υποχώρηση παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία, με τις αφίξεις να μειώνονται κατά 6,7% και να διαμορφώνονται σε 1,59 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Οι εισπράξεις από τη γαλλική αγορά περιορίστηκαν κατά 7,5%, στα 1,09 δισ. ευρώ.

Μειωμένες κατά 4,7% ήταν και οι αφίξεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ανήλθαν σε 1,21 εκατομμύρια επισκέπτες. Ωστόσο, παρά τη μείωση της ταξιδιωτικής κίνησης, οι εισπράξεις από την αμερικανική αγορά αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 15,2%, φτάνοντας τα 1,67 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία της αμερικανικής αγοράς για τα τουριστικά έσοδα της χώρας, καθώς η αύξηση των εισπράξεων συνοδεύτηκε από υψηλότερη δαπάνη ανά επισκέπτη.

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολούθησαν να αποτελούν τη βασική δεξαμενή επισκεπτών για τον ελληνικό τουρισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αφίξεις από την Ε.Ε. ανήλθαν σε 20,5 εκατομμύρια ταξιδιώτες, σημειώνοντας αύξηση 8,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 9μηνο του 2025.

Ακόμη ισχυρότερη ήταν η άνοδος από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, με την ταξιδιωτική κίνηση να ενισχύεται κατά 11,7%. Αντίθετα, οι αφίξεις από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. εκτός της ευρωζώνης υποχώρησαν κατά 3%.

Παράλληλα, οι αφίξεις από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκαν κατά 7,9%, φτάνοντας τα 13,72 εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Σε επίπεδο εισπράξεων, οι επισκέπτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισέφεραν 12,19 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 11,5%, ενώ οι εισπράξεις από τις υπόλοιπες χώρες διαμορφώθηκαν στα 8,9 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 7,8%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη της ταξιδιωτικής κίνησης ανά μέσο εισόδου στη χώρα.

Κατά το 9μηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μέσω των αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 5%, ενώ σημαντικά υψηλότερη, στο 17,7%, ήταν η αύξηση των αφίξεων μέσω των οδικών συνοριακών σταθμών.

Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την ενίσχυση της οδικής ταξιδιωτικής κίνησης, η οποία συνέβαλε σημαντικά στη συνολική αύξηση των διεθνών αφίξεων.

Σεπτέμβριος: Αύξηση 11,1% στις εισπράξεις με οριακή άνοδο των αφίξεων

Θετικό ήταν το πρόσημο και για τον Σεπτέμβριο, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τις αφίξεις.

Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 3,76 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 11,1%, έναντι 3,38 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Την ίδια στιγμή, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε μόλις κατά 0,6%, φτάνοντας τα 5,72 εκατομμύρια επισκέπτες.

Η διαφορά μεταξύ της αύξησης των εισπράξεων και των αφίξεων αποδίδεται κυρίως στη σημαντική ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι, η οποία κατέγραψε άνοδο 10,2%.

Από τις βασικές αγορές προέλευσης, η Γερμανία παρουσίασε αύξηση αφίξεων κατά 10,1%, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο επισκέπτες μέσα στον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι εισπράξεις από τους Γερμανούς ταξιδιώτες αυξήθηκαν κατά 48,6%, φτάνοντας τα 714,1 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένη ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία κατά 13,3%, την Ιταλία κατά 3%, το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 4,7% και τις ΗΠΑ κατά 22,8%.

Παρά τις μειώσεις σε ορισμένες σημαντικές αγορές, η συνολική εικόνα του Σεπτεμβρίου παρέμεινε θετική, κυρίως λόγω της υψηλότερης ταξιδιωτικής δαπάνης.

Η ενίσχυση των τουριστικών εσόδων αποτυπώθηκε και στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο, το οποίο παρουσίασε πλεόνασμα 18,81 δισ. ευρώ το 9μηνο του 2026, έναντι 17,44 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 22%, φτάνοντας τα 3,15 δισ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να ανατρέψουν τη θετική εικόνα που διαμόρφωσε η άνοδος των εισπράξεων.

Μάλιστα, οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες κάλυψαν το 75,4% του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία.

Συνολικά, τα στοιχεία του 9μήνου αναδεικνύουν τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού, με τη Γερμανία και την Ιταλία να αποτελούν βασικούς μοχλούς αύξησης των αφίξεων, τη βρετανική αγορά να διατηρεί ισχυρή παρουσία και τις ΗΠΑ να ενισχύουν τα τουριστικά έσοδα παρά τη μείωση των επισκεπτών.