Αναφερόμενος στη χρηματοδοτική συμβολή της Alpha Bank, σημείωσε ότι η τράπεζα στηρίζει περισσότερες από 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις, με συνολικές χρηματοδοτήσεις άνω των 3,2 δισ. ευρώ.

Την ανάγκη μετάβασης του ελληνικού τουρισμού σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, με έμφαση στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, μιλώντας στο συνέδριο «Greece Talks 2026».

Όπως επισήμανε, η πρόκληση για τον ελληνικό τουρισμό δεν είναι πλέον η αύξηση των αφίξεων, αλλά η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, η επιμήκυνση της περιόδου και η ουσιαστικότερη σύνδεση της τουριστικής δραστηριότητας με τις τοπικές οικονομίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσίασε, το 2025 η Ελλάδα υποδέχθηκε περίπου 43 εκατομμύρια επισκέπτες, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να προσεγγίζουν τα 24 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αναβάθμισης κρίσιμων υποδομών, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα και εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, προτείνοντας την αξιοποίηση σχημάτων συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, ανέδειξε την αυθεντικότητα ως βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προορισμών, τονίζοντας ότι η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία, η ιστορία και ο πολιτισμός κάθε περιοχής δημιουργούν μια μοναδική τουριστική εμπειρία.

Αναφερόμενος στη χρηματοδοτική συμβολή της Alpha Bank, σημείωσε ότι η τράπεζα στηρίζει περισσότερες από 2.000 τουριστικές επιχειρήσεις, με συνολικές χρηματοδοτήσεις άνω των 3,2 δισ. ευρώ. Μάλιστα, τέσσερις στις πέντε είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της περιφερειακής επιχειρηματικότητας.

Ως παραδείγματα επενδύσεων που συνδυάζουν τουρισμό και πολιτιστική κληρονομιά παρουσίασε την αξιοποίηση ιστορικού βιομηχανικού συγκροτήματος στη Νέα Χώρα Χανίων και ιστορικού ακινήτου στα Υστέρνια της Τήνου.

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Ξεχωριστή αναφορά έκανε στη διασύνδεση του τουρισμού με την αγροδιατροφή, επισημαίνοντας ότι οι χρηματοδοτήσεις της τράπεζας προς περισσότερες από 1.650 επιχειρήσεις και παραγωγούς του κλάδου υπερβαίνουν τα 1,6 δισ. ευρώ.

Ειδικά στην Κρήτη, η Alpha Bank έχει χρηματοδοτήσει περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις με κεφάλαια άνω του 1 δισ. ευρώ, ενώ έχει αναθέσει στο Πολυτεχνείο Κρήτης μελέτη για τις αναπτυξιακές προοπτικές του νησιού την επόμενη δεκαετία.

Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε, τέλος, ότι ο πολιτισμός μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάδειξη νέων προορισμών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

«Ο πολιτισμός δεν είναι μια παράλληλη δραστηριότητα του τουρισμού. Είναι μέρος της ταυτότητάς μας», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων με μακροπρόθεσμο οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Alpha Bank για τα επόμενα χρόνια.