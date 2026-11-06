Πρόβλεψη για 60 εκατ. παραδόσεις το 2026 σε επίπεδο Ομίλου, ενιαία πρόσβαση των e-shops σε πέντε αγορές και επενδύσεις στην ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών.

Η BOX NOW, η καινοτόμος εταιρεία ταχυμεταφορών παρουσίασε τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται για τα συνεργαζόμενα e-shops, καθώς και τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών σε μία συναντηση με εκπροσώπους eshops.

Με παρουσία σε πέντε χώρες, η BOX NOW εξελίσσεται σε έναν σημαντικό περιφερειακό παίκτη στον κλάδο των παραδόσεων εκτός κατοικίας (out-of-home delivery). Για το 2026, ο Όμιλος εκτιμά ότι θα παραδώσει 60 εκατ. δέματα, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις του σε υποδομές και αυτοματισμούς στις αγορές όπου δραστηριοποιείται και θα κλείσει με ενα τζίρο 100εκ

Η Ελλάδα παραμένει το διοικητικό κέντρο του Ομίλου, με τις λειτουργίες marketing, πωλήσεων, τεχνολογίας και operations να συντονίζονται κεντρικά, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στις επιμέρους αγορές.

Ο Δημήτρης Ανδριώτης, Group CEO της BOX NOW, δήλωσε ότι στόχος της εταιρείας είναι να κατακτήσει ηγετική θέση στο out-of-home delivery στις χώρες παρουσίας της, προσφέροντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες των e-shops όσο και στις προσδοκίες του τελικού καταναλωτή.

«Η BOX NOW ξεκίνησε με μια σαφή φιλοδοξία: να κάνει την αποστολή και την παραλαβή δεμάτων πιο εύκολη για όλους. Σήμερα, η παρουσία μας σε πέντε χώρες μάς επιτρέπει να μεταφέρουμε αυτή τη φιλοσοφία σε μια ευρύτερη αγορά και να δημιουργούμε νέες δυνατότητες για τους συνεργάτες μας. Η ανάπτυξή μας συνοδεύεται από συνεχείς επενδύσεις, αλλά και από την ευθύνη να ακούμε τους πελάτες μας και να βελτιωνόμαστε καθημερινά», ανέφερε ο κ. Ανδριώτης.

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Μία διασύνδεση, πρόσβαση σε πέντε αγορές

Κεντρικό σημείο της στρατηγικής του Ομίλου αποτελεί η ενιαία προσέγγιση των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Μέσω μίας διασύνδεσης (integration), τα συνεργαζόμενα e-shops μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο της BOX NOW σε πέντε χώρες, ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους και διευρύνοντας τις δυνατότητες εξυπηρέτησης των πελατών τους.

Παράλληλα, μέσα από τη νέα υπηρεσία «Στείλε δέμα στην Ευρώπη», οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να αποστέλλουν δέματα από locker του δικτύου BOX NOW προς διευθύνσεις σε ευρωπαϊκές χώρες.

Επενδύσεις στην εμπειρία και την ασφάλεια των αποστολών

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Παπαδημητρίου, CEO της BOX NOW Ελλάδας, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του δικτύου στη χώρα και στις ενέργειες που υλοποιεί η εταιρεία για την ενίσχυση της ασφάλειας, της ιχνηλασιμότητας και της εξυπηρέτησης.

Όπως σημειώθηκε, η BOX NOW έχει αυξήσει τη συχνότητα εκπαίδευσης των ανθρώπων που διαχειρίζονται δέματα από τριμηνιαία σε μηνιαία, ενώ ενισχύει τις διαδικασίες που συνδέουν τον χειρισμό κάθε αποστολής με τον οδηγό που την αναλαμβάνει. Παράλληλα, οι συσκευές PDA των μεταφορέων ενεργοποιούν κάμερα κατά το σκανάρισμα του δέματος πριν από την τοποθέτησή του στο locker.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας των σημείων της, η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο την εγκατάσταση καμερών στο σύνολο των BOX NOW Stores έως τον Μάρτιο του 2027, από 30% σήμερα. Επιπλέον, έχει ήδη παραγγείλει νέες ειδικές ταχυδρομικές τσάντες για την ασφαλέστερη διακίνηση των δεμάτων, ενώ προγραμματίζει τη λειτουργία νέου κέντρου διαλογής το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η εταιρεία έχει επίσης ενισχύσει τα κανάλια επικοινωνίας της, ώστε οι καταναλωτές και οι συνεργάτες να μπορούν να αναφέρουν ζητήματα που αφορούν τις αποστολές τους και να λαμβάνουν υποστήριξη για τη διερεύνησή τους.

Ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε: «Κάθε e-shop που μας εμπιστεύεται ένα δέμα, μας εμπιστεύεται και ένα μέρος της σχέσης του με τον πελάτη του. Η εμπιστοσύνη των συνεργατών και των καταναλωτών μας είναι η βάση της ανάπτυξής μας. Και είναι μια εμπιστοσύνη που οφείλουμε να κερδίζουμε καθημερινά, μέσα από την ποιότητα της υπηρεσίας και τον τρόπο με τον οποίο στεκόμαστε δίπλα τους», πρόσθεσε.