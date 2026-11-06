Στο «κόκκινο» είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.

Μποτιλιαρισμένοι είναι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, τον Κηφισό αλλά και την Αττική οδό καθώς υπάρχει αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα.

Σύμφωνα με την τροχαία, αυξημένη είναι η κίνηση στην έξοδο της Αθηνών - Κορίνθου/Λ. Αθηνών από την πλατεία Καραΐσκάκη ως τον Κηφισό. Ανάλογη είναι η εικόνα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από την Πειραιώς ως την Ιερά οδό και από τα ΚΤΕΛ ως τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου και από το Κρυονέρι ως τη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα καθόδου.

Μποτιλιαρισμένα είναι τα οχήματα και στην Ιερά Οδό προς Αιγάλεω έως τη λεωφόρο Θηβών. Ατελείωτο είναι το μποτιλιάρισμα και σε κεντρικέ οδικές αρτηρίες. Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στην Κατεχάκη, στο ρεύμα προς Ηλιούπολη, από την περιφερειακή Υμηττού ως τον Καρεά, στη Λεωφόρο Κηφισίας από το Ψυχικό ως το Μαρούσι στο ρεύμα ανόδου και στο ύψος του Αμαρουσίου στο ρεύμα καθόδου.

Στο κόκκινο είναι επίσης η Βασιλίσσης Σοφία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Συγγρού στην άνοδο από το ύψος της Φρατζή, η Σταδίου, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Φιλελλήνων, η Αχιλλέως στη Μάρνης, η Λεωφόρος Κύμης και η λεωφόρος Παλαιολόγου/Παπανικολή.

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Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική οδό, 10 έως 15 στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25 έως 30 λεπτά από τον κόμβο της Ανθούσας ως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης στην έξοδο για Πειραιά.

{https://x.com/aodostraffic/status/2118712597092438265}