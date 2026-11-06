Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει χωρίς βροχές, αλλά αυτές επιστρέφουν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου.

Προς τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/11) αναμένονται βροχές στο Ιόνιο και περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Από τις 10-11 Νοεμβρίου οι βροχές θα συνεχιστούν στο βόρειο Ιόνιο και τη δυτική Ελλάδα.

Στις 12-13/11 αναμένονται βροχές αρχικά σε Καστοριά, Κοζάνη, Καρδίτσα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Κέρκυρα και Ιωάννινα, όπου θα είναι πιο ισχυρές. Τα φαινόμενα στην πορεία θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια το επίκεντρο αυτού του «κύματος» θα είναι η Θράκη, όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Το δελτίο καιρού του Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=Tmd84RkgSOM}