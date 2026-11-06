Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε έντονα αρνητική, με μόλις 17 ανοδικές μετοχές, έναντι 92 πτωτικών και 29 αμετάβλητων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των πωλητών.

Με ισχυρές απώλειες και αυξημένο τζίρο ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από τις 2.600 μονάδες και τις τραπεζικές μετοχές να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.553,35 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,22%. Οι απώλειες του διημέρου διαμορφώθηκαν στο 4,1%, με την εβδομαδιαία μεταβολή στο -2,51%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 391,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 37,7 εκατ. ευρώ αφορούσαν 25 προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 50,72 εκατ. τεμάχια.Η εικόνα της αγοράς παρέμεινε έντονα αρνητική, με μόλις 17 ανοδικές μετοχές, έναντι 92 πτωτικών και 29 αμετάβλητων, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των πωλητών.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,87%, κλείνοντας στις 3.048,2 μονάδες. Στις τράπεζες, η Πειραιώς συγκέντρωσε τον υψηλότερο τζίρο, 69 εκατ. ευρώ, κλείνοντας στα 9,63 ευρώ με πτώση 1,61%. Η Eurobank ακολούθησε με συναλλαγές 68,5 εκατ. ευρώ και απώλειες 4,74%, στα 4,48 ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε κατά 3,1%, στα 16,28 ευρώ, με τζίρο 54,2 εκατ. ευρώ, ενώ η Alpha Bank έκλεισε στα 4,53 ευρώ, καταγράφοντας πτώση 3,21% και συναλλαγές 34,5 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 ολοκλήρωσε στις 6.542,7 μονάδες με απώλειες 2,26%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε στις 3.067,1 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,33%.

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Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, η Metlen υποχώρησε κατά 4,8%, στα 45,20 ευρώ, με συναλλαγές 20,1 εκατ. ευρώ. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης η Τιτάν (-3,18%), η ΔΕΗ (-2,36%), η Βιοχάλκο (-2,23%) και η Coca-Cola HBC (-1,68%).

Αντίθετα, η Motor Oil ενισχύθηκε κατά 0,76%, στα 60 ευρώ, με τζίρο 21,2 εκατ. ευρώ. Ανοδικά έκλεισαν επίσης η Optima Bank (+1,6%) και η ΑΚΤΟΡ (+0,1%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν θετικά ο Φουρλής (+1,17%) και η ΕΧΑΕ (+0,91%), ενώ ισχυρές απώλειες κατέγραψαν ο Σαράντης (-4,69%) και ο ΟΛΠ (-3,65%).