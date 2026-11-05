Στις 2.611,41 μονάδες, με απώλειες 1,92% έκλεισε το Χρηματιστήριο.

Με ισχυρές απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η κατάρρευση της μετοχής της Coca-Cola HBC κατά 14,1% ανέτρεψε την εικόνα της αγοράς, παρασύροντας τον Γενικό Δείκτη σε σημαντική πτώση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.611,41 μονάδες, με απώλειες 1,92%. Ο τζίρος στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκε στα 735,63 εκατ. ευρώ, με όγκο συναλλαγών 83,69 εκατ. μετοχών. Από τη συνολική αξία συναλλαγών, τα 332,85 εκατ. ευρώ αφορούσαν το placement μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς.

Συνολικά, 34 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 86 πτωτικά και 28 παρέμειναν αμετάβλητες, αποτυπώνοντας την επικράτηση των πωλητών.

Ο FTSE 25 διαμορφώθηκε στις 6.694,80 μονάδες, με πτώση 1,94%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM υποχώρησε οριακά κατά 0,20%, στις 3.108,40 μονάδες.

Αντίθετα, ο τραπεζικός δείκτης διατήρησε θετικό πρόσημο, κλείνοντας στις 3.138,40 μονάδες, με άνοδο 0,55%.

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Χρηματιστήριο: «Βουτιά» στη μετοχή της Coca-Cola HBC υπό το βάρος των εξελίξεων στη Ρωσία

Καθοριστική για την πορεία της αγοράς ήταν η Coca-Cola HBC, η οποία έκλεισε στα 50,50 ευρώ, με βουτιά 14,1%, υπό το βάρος των εξελίξεων στη Ρωσία και του ενδεχομένου υπαγωγής των δραστηριοτήτων της Multon σε εξωτερική διαχείριση.

Στις υπόλοιπες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η Motor Oil υποχώρησε 4,64%, στα 59,55 ευρώ, και η Helleniq Energy επίσης 4,64%, στα 16,25 ευρώ. Η Titan έκλεισε στα 47,20 ευρώ (-4,18%), η Metlen στα 47,50 ευρώ (-2,66%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 39,94 ευρώ (-2,35%) και η ΕΛΧΑ στα 3,42 ευρώ (-3,53%).

Στον τραπεζικό κλάδο, η Eurobank ενισχύθηκε 2,28%, στα 4,70 ευρώ, η Εθνική Τράπεζα 1,20%, στα 16,80 ευρώ, και η Optima Bank 1,85%, στα 13,73 ευρώ.

Αντίθετα, η Πειραιώς έκλεισε στα 9,80 ευρώ (-0,24%), η Alpha Bank στα 4,68 ευρώ (-1,18%), ενώ η Τράπεζα Κύπρου υποχώρησε 1,56%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν ο ΑΔΜΗΕ με άνοδο 1,96%, στα 4,69 ευρώ, η Noval Property με κέρδη 1,72% και η Κρι Κρι με άνοδο 1,41%, στα 36 ευρώ. Στον αντίποδα, η ΕΧΑΕ έχασε 2,99%, η Quest 2,68% και η Intracom 2,04%.