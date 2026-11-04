Η ανοδική εικόνα αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς, καθώς 74 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 28 υποχώρησαν και 36 παρέμειναν αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας την επικράτηση των αγοραστών.

Άνοδο κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με πρωταγωνιστές τις τραπεζικές μετοχές και σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, στον απόηχο της επικράτησης των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.662,45 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,77%. Ο τζίρος εκτοξεύθηκε στα 437,45 εκατ. ευρώ, έναντι 275 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τον όγκο συναλλαγών να φθάνει τα 64,37 εκατ. τεμάχια. Οι προσυμφωνημένες συναλλαγές ανήλθαν σε 73,07 εκατ. ευρώ. Η ανοδική εικόνα αποτυπώθηκε και στο εύρος της αγοράς, καθώς 74 μετοχές έκλεισαν με κέρδη, 28 υποχώρησαν και 36 παρέμειναν αμετάβλητες, επιβεβαιώνοντας την επικράτηση των αγοραστών.

Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άλμα 2,81%, κλείνοντας στις 3.121,3 μονάδες. Στις τράπεζες, η Alpha Bank πρωταγωνίστησε με άνοδο 5,01%, κλείνοντας στα 4,73 ευρώ και τζίρο 53,5 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύθηκε κατά 4,5%, στα 16,60 ευρώ, με συναλλαγές 59,9 εκατ. ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 4,60 ευρώ, με κέρδη 1,5% και τον υψηλότερο τζίρο της αγοράς, στα 86,8 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς σημείωσε άνοδο 0,97%, στα 9,82 ευρώ, με συναλλαγές 64,2 εκατ. ευρώ. Η Optima ενισχύθηκε κατά 3,06% και η Τράπεζα Κύπρου κατά 2,06%.

Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 1,94%, στις 6.827,5 μονάδες. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 3.114,6 μονάδες, με κέρδη 1,19%.

Στην υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με άνοδο 4,6%, στα 40,90 ευρώ, και η Coca-Cola HBC με κέρδη 3,16%, στα 58,80 ευρώ. Τιτάν και Aegean ενισχύθηκαν κατά 2,5%, ενώ η Metlen κέρδισε 1,88%.

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Αντίθετα, πιέσεις δέχθηκαν η ΑΚΤΟΡ με πτώση 1,94%, η Lamda Development με 1,72% και η ΕΥΔΑΠ με 1,59%. Η Allwyn υποχώρησε κατά 1%, η Motor Oil κατά 0,48% και η ΔΕΗ κατά 0,09%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύθηκε κατά 3,6%, η ΕΧΑΕ κατά 3,27% και η Quest κατά 3,04%.