Η Εθνική Τράπεζα εμφάνισε σε επίπεδο Ομίλου προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 996 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο, έναντι 979 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2%.

Θετικές οικονομικές επιδόσεις κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα στο 9μηνο του 2026, με τα κέρδη μετά από φόρους να προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα από τόκους και προμήθειες να ενισχύονται και την πιστωτική επέκταση να διατηρεί τη δυναμική της. Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά στη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 230 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμά ότι θα υπερβεί σημαντικούς χρηματοοικονομικούς στόχους για το σύνολο της χρονιάς. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε σήμερα, η Εθνική Τράπεζα εμφάνισε σε επίπεδο Ομίλου προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους ύψους 996 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο, έναντι 979 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2%.

Η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,7%, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 15%, ενώ, μετά την προσαρμογή για το υπερβάλλον κεφάλαιο CET1, ανήλθε στο 20,7%. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,48 ευρώ, αυξημένα κατά 6% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν σε 1,683 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 5% σε ετήσια βάση, έναντι 1,606 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδοση του τρίτου τριμήνου, κατά το οποίο τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, φθάνοντας τα 587 εκατ. ευρώ, από 555 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στις 288 μονάδες βάσης το τρίτο τρίμηνο, αυξημένο κατά 15 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι η αναμενόμενη πορεία των επιτοκίων, σε συνδυασμό με τη σταδιακή ανατιμολόγηση του ενεργητικού και την επιτάχυνση των νέων χρηματοδοτήσεων, δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω ενίσχυση των επιτοκιακών εσόδων κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Σημαντική συμβολή στην κερδοφορία είχαν και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες, τα οποία αυξήθηκαν κατά 10% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 371 εκατ. ευρώ, έναντι 336 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των εργασιών λιανικής τραπεζικής, τη ζήτηση για επενδυτικά προϊόντα και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων διαχείρισης κεφαλαίων.

Ενδεικτικό της τάσης είναι ότι τα αμοιβαία κεφάλαια της Εθνικής Τράπεζας κατέγραψαν αύξηση άνω του 40% σε ετήσια βάση, ενώ το μερίδιο αγοράς της τράπεζας ενισχύθηκε κατά περίπου 100 μονάδες βάσης από την αρχή του έτους. Τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, ενισχύοντας τις προοπτικές δημιουργίας πρόσθετων εσόδων από προμήθειες.

Τα οργανικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 2,054 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Ισχυρή παρέμεινε η δραστηριότητα της Εθνικής Τράπεζας στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, με τις εκταμιεύσεις δανείων να προσεγγίζουν τα 8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 28% σε ετήσια βάση.

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Τα εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 39,15 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 34,69 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση περίπου 13%.

Από την αρχή του έτους, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ενισχύθηκε κατά 2,2 δισ. ευρώ, με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και δομημένα χρηματοδοτικά σχήματα στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της ναυτιλίας.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι καταθέσεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 62,26 δισ. ευρώ στο τέλος του τρίτου τριμήνου, έναντι 58,34 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η ετήσια αύξηση ανήλθε σε 7%, με τις καταθέσεις όψεως και ταμιευτηρίου να ενισχύονται κατά 3,9 δισ. ευρώ.

Το κόστος χρηματοδότησης παρέμεινε κάτω από τις 70 μονάδες βάσης, ενώ ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 67%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή θέση ρευστότητας του Ομίλου.

Παράλληλα, ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε στο 231% και ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης στο 144%.

Σε χαμηλά επίπεδα διατηρήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της Εθνικής Τράπεζας, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 2,4% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026.

Ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις ανήλθε στο 103%, διατηρώντας την τράπεζα σε υψηλή θέση ως προς την κάλυψη πιστωτικών κινδύνων.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα 117 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου υποχώρησε στις 38 μονάδες βάσης, από 41 μονάδες βάσης την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η κεφαλαιακή επάρκεια της Εθνικής Τράπεζας διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα, με τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET1 να διαμορφώνεται στο 17,5% στο τέλος του τρίτου τριμήνου, αυξημένο κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 21,2%, ενώ ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 28,7%, υπερβαίνοντας την απαίτηση του 26,9% για το 2026.

Η τράπεζα διαθέτει υπερβάλλον κεφάλαιο περίπου 2 δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 450 μονάδες βάσης πάνω από τον εσωτερικό στόχο CET1 του 13%.

Στο μέτωπο των ανταμοιβών προς τους μετόχους, η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους 230 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περίπου 0,26 ευρώ ανά μετοχή. Το ποσό είναι αυξημένο κατά 18% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέρισμα του 2025, ενώ η καταβολή του έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου 2026. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 530 εκατ. ευρώ, από το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί περίπου το 40%.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του 9μήνου 2026 ανέφερε τα εξής:

«Η ελληνική οικονομία συνέχισε να επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, διατηρώντας την αναπτυξιακή υπεραπόδοση έναντι της Ευρωζώνης, παρά την παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η οικονομική δραστηριότητα εξακολουθεί να στηρίζεται στην διατηρήσιμη δυναμική των επενδύσεων, την ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης, καθώς και τον ισχυρό τουριστικό τομέα. Παράλληλα, τα εύρωστα δημοσιονομικά θεμελιώδη, η βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση του ιδιωτικού τομέα και οι ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης –συμπεριλαμβανομένων των ιστορικά υψηλών εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων και της αυξημένης δραστηριότητας άντλησης κεφαλαίων από τις κεφαλαιαγορές– θέτουν ισχυρά θεμέλια για τη διατήρηση της ανοδικής τροχιάς της οικονομικής δραστηριότητας.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Εθνική Τράπεζα κατέγραψε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα το Εννεάμηνο 2026, καταδεικνύοντας την ισχύ του επιχειρηματικού μας μοντέλου και την πειθαρχημένη υλοποίηση των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €1,0 δισ., με την απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να διαμορφώνεται σε 15,7%, αντανακλώντας την επιταχυνόμενη ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους εν μέσω ενός ευνοϊκότερου περιβάλλοντος επιτοκίων αναφοράς, καθώς και τη διψήφια αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες. Παράλληλα, η ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου συνέχισε να επιδεικνύει ανθεκτικότητα, με τις ροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να διατηρούνται σταθερές και το κόστος πιστωτικού κινδύνου να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, παρά το αβέβαιο εξωτερικό περιβάλλον. Οι ισχυρές αυτές επιδόσεις ενισχύουν την πεποίθησή μας ότι θα υπερβούμε τους αναθεωρημένους στόχους που έχουμε θέσει για το 2026 σε σημαντικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών εσόδων από τόκους, του δείκτη κόστους προς έσοδα, των κερδών ανά μετοχή και της απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, με τη θετική δυναμική των οργανικών εσόδων να δημιουργεί ευνοϊκές προοπτικές και για το 2027.

Ο ισολογισμός μας εξακολουθεί να συνιστά βασικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα, συνδυάζοντας υψηλά κεφαλαιακά αποθέματα, ισχυρή ρευστότητα και μια σταθερή καταθετική βάση. Η ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίου καλύπτει επαρκώς την επέκταση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων που αναμένεται να ξεπεράσει τα €3 δισ. για το 2026, καθώς και διανομές προς τους μετόχους μας που συγκαταλέγονται στις υψηλότερες του κλάδου, διατηρώντας παράλληλα τη σημαντική στρατηγική μας ευελιξία. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη και στοχευμένη αξιοποίηση των κεφαλαίων μας, δίνοντας προτεραιότητα στην κερδοφόρα οργανική ανάπτυξη, αλλά και στην αξιοποίηση ευκαιριών που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, αναβαθμίζοντας το επίπεδο των υπηρεσιών μας και διαφοροποιώντας τις πηγές εσόδων μας. Τέλος, η διανομή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €230 εκατ., ήτοι ~€0,26 ανά μετοχή, αυξημένο κατά +18% σε σχέση με το 2025, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για συνεχή ενίσχυση των διανομών προς τους μετόχους μας.

Οι εμπροσθοβαρείς επενδύσεις μας στην τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό εξασφαλίζουν μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, επεκτασιμότητα και μακροπρόθεσμη κερδοφορία. Η επιτυχής ολοκλήρωση της μετάβασης στο νέο Σύστημα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών, μία από τις πλέον σύγχρονες τραπεζικές πλατφόρμες στην Ευρώπη με προδιαγραφές περιβάλλοντος cloud, σε συνδυασμό με τη διευρυνόμενη αξιοποίηση των εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) σε ολόκληρο τον οργανισμό μας, ενισχύει περαιτέρω την ικανότητά μας να καινοτομούμε, να βελτιώνουμε την εμπειρία των πελατών μας και να αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. Σε συνδυασμό με τις ευνοϊκές προοπτικές διαρθρωτικής ανάπτυξης της Ελλάδας και την ισχυρή ανταγωνιστική μας θέση, οι δυνατότητες αυτές ενισχύουν την εμπιστοσύνη μας στην επίτευξη ή και υπέρβαση των στρατηγικών μας στόχων, επιτυγχάνοντας ελκυστικές και διατηρήσιμες αποδόσεις και δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, τους πελάτες και τους εργαζομένους μας».