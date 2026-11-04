Τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 420,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA υποχώρησαν στα 34,8 εκατ. ευρώ, από 252,7 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Σε νέο ιστορικό υψηλό, κοντά στα 4 δισ. ευρώ, ανήλθε η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Lamda Development στο τέλος Σεπτεμβρίου 2026, με την εταιρεία να καταγράφει ισχυρές επιδόσεις στα εμπορικά κέντρα και στη Μαρίνα Φλοίσβου. Ωστόσο, οι αυξημένες δαπάνες για την υλοποίηση των έργων υποδομής στο Ελληνικό και ο χρονισμός των πωλήσεων οικοπέδων επηρέασαν τα οικονομικά αποτελέσματα, οδηγώντας τον Όμιλο σε καθαρές ζημίες 60,2 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 116,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα, τα ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 420,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 5%, ενώ τα λειτουργικά αποτελέσματα EBITDA υποχώρησαν στα 34,8 εκατ. ευρώ, από 252,7 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η αξία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου αυξήθηκε στα 3,955 δισ. ευρώ, με τα ταμειακά διαθέσιμα να ανέρχονται στα 726 εκατ. ευρώ.

Στο Ελληνικό, οι συνολικές εισπράξεις από πωλήσεις και μισθώσεις ακινήτων ξεπέρασαν τα 1,85 δισ. ευρώ από την έναρξη του έργου. Τα έσοδα από κατοικίες αυξήθηκαν κατά 27%, στα 272,2 εκατ. ευρώ, ενώ στο Little Athens είχαν πωληθεί ή δεσμευθεί 615 από τα 750 διαμερίσματα, ποσοστό 82%.

Οι επενδύσεις σε κτίρια και υποδομές ανήλθαν στα 415 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, ανεβάζοντας τις συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες από την έναρξη του έργου στα 1,405 δισ. ευρώ.

Ισχυρή παρέμεινε η δραστηριότητα των εμπορικών κέντρων, με το προσαρμοσμένο EBITDA να αυξάνεται κατά 4%, στα 75 εκατ. ευρώ. Η επισκεψιμότητα ενισχύθηκε κατά 7%, ενώ ο κύκλος εργασιών των καταστημάτων έφθασε στο ιστορικό υψηλό των 662 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, η Μαρίνα Φλοίσβου κατέγραψε αύξηση εσόδων 10%, στα 22,5 εκατ. ευρώ, και EBITDA 15,5 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8%.

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