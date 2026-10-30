Η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) παρέλαβε τρία νέα πλοία, ένα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ένα μεταφοράς υγροποιημένου CO2 και πολλαπλών αερίων και ένα μεταφοράς αερίων διπλού καυσίμου μεσαίου μεγέθους.

Αύξηση εσόδων κατά 44% κατέγραψε η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) το τρίτο τρίμηνο του 2026, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 138,1 εκατ. δολάρια, έναντι 95,6 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία συνεχίζει την επέκταση του στόλου της, έχοντας εξασφαλίσει συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους 2,8 δισ. δολαρίων, τα οποία μπορούν να αυξηθούν στα 4,2 δισ. δολάρια με την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης.

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η εταιρεία παρέλαβε τρία νέα πλοία, ένα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ένα μεταφοράς υγροποιημένου CO2 και πολλαπλών αερίων και ένα μεταφοράς αερίων διπλού καυσίμου μεσαίου μεγέθους. Παράλληλα, εξασφάλισε νέες ναυλώσεις για δύο πλοία LNG και τέσσερα πλοία μεταφοράς αερίων, ενισχύοντας την προβλεψιμότητα των μελλοντικών εσόδων της. Ο μέσος ημερήσιος ναύλος διαμορφώθηκε στα 83.862 δολάρια για τον στόλο LNG και στα 40.987 δολάρια για τον στόλο μεταφοράς αερίων. Η διοίκηση ανακοίνωσε επίσης μέρισμα 0,15 δολαρίων ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο.

Η ανάπτυξη του στόλου παραμένει βασικός άξονας της στρατηγικής της CCEC. Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, Γεράσιμος Καλογηράτος, από τις αρχές του έτους έχουν παραληφθεί οκτώ πλοία, ενώ ακόμη οκτώ προγραμματίζεται να παραδοθούν εντός του 2027. Ο ενεργός στόλος αριθμεί πλέον 15 σύγχρονα πλοία LNG, τρία μεταφοράς πολλαπλών αερίων, δύο μεταφοράς αερίων μεσαίου μεγέθους και ένα πλοίο εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax. Επιπλέον, υπό παραγγελία βρίσκονται έξι πλοία LNG, τέσσερα μεσαίου μεγέθους, ένα πολλαπλών αερίων και ένα ανεφοδιασμού LNG. Η μέση διάρκεια των ναυλώσεων ανέρχεται σε 6,4 έτη για τον στόλο LNG και 0,7 έτη για τα πλοία LPG και πολλαπλών αερίων.

Αναφερόμενος στις συνθήκες της αγοράς, ο κ. Καλογηράτος επισήμανε ότι η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και οι περιορισμένες διελεύσεις πλοίων LNG από τα Στενά του Ορμούζ επηρεάζουν τις διεθνείς ροές φυσικού αερίου. Η μειωμένη προσφορά από τη Μέση Ανατολή εντείνει τη στενότητα στην αγορά του Ατλαντικού, ενώ τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται σε πολυετή χαμηλά ενόψει του χειμώνα. Παράλληλα, οι αυξημένες παραδόσεις νεότευκτων πλοίων έχουν οδηγήσει σε υποχώρηση των ναύλων στη spot αγορά σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα, η διοίκηση διατηρεί θετικές εκτιμήσεις για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς LNG, επικαλούμενη την ανάπτυξη νέων μονάδων υγροποίησης και την ανάγκη αντικατάστασης παλαιότερων πλοίων.