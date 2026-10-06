Τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η ΕΕΕΠ δείχνουν ότι τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της αγοράς, το γνωστό GGR, έφτασαν το 1,56 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, από 1,44 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζει να μεγαλώνει η αγορά των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, με το online στοίχημα και τα διαδικτυακά παιχνίδια να κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Την ίδια στιγμή, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) επιχειρεί να βάλει πιο ισχυρό «φρένο» στον παράνομο τζόγο, επιστρατεύοντας πλέον ακόμη και την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα η ΕΕΕΠ δείχνουν ότι τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της αγοράς, το γνωστό GGR, έφτασαν το 1,56 δισ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026, από 1,44 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση 8%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση των εσόδων που κατευθύνονται στο Δημόσιο, καθώς διαμορφώθηκαν στα 627,3 εκατ. ευρώ, έναντι 548,3 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 14,4%.

Η μεγάλη αλλαγή, πάντως, βρίσκεται στο διαδίκτυο. Τα έσοδα από τα online παιχνίδια αυξήθηκαν κατά 18,7%, από 545,1 εκατ. σε 647,2 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η επίγεια αγορά κινήθηκε πολύ πιο αργά, με αύξηση μόλις 1,6%, στα 910,6 εκατ. ευρώ. Έτσι, το online αντιπροσωπεύει πλέον το 41,5% της συνολικής αγοράς, από 37,8% ένα χρόνο νωρίτερα. Μάλιστα, από τη συνολική αύξηση των εσόδων κατά 116 εκατ. ευρώ, τα 102,1 εκατ. προήλθαν από το διαδίκτυο.

Και όλα δείχνουν ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Μελέτη της Deloitte για λογαριασμό της ΕΕΕΠ εκτιμά ότι έως το 2040 η ελληνική αγορά τυχερών παιχνιδιών μπορεί να φτάσει σε GGR 5,25 δισ. ευρώ. Το online εκτιμάται ότι θα φτάσει να κατέχει το 50% της αγοράς, με τα διαδικτυακά παιχνίδια να εμφανίζουν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5,6%.

Η ανάπτυξη, όμως, συνοδεύεται από ένα μεγάλο πρόβλημα: τον παράνομο τζόγο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της παρουσίασης, περίπου το 10% του πληθυσμού έχει συμμετάσχει σε παράνομα τυχερά παιχνίδια, ενώ τα παράνομα πονταρίσματα υπολογίζονται σε 1,8 δισ. ευρώ. Η μέση ετήσια δαπάνη ανά παίκτη υπολογίζεται κοντά στις 2.000 ευρώ. Η ΕΕΕΠ σχεδιάζει ταχύτερο αποκλεισμό μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων, αλλά και παρεμβάσεις απέναντι στην παράνομη διαφήμιση μέσω influencers, streamers και ψηφιακών δικτύων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χαρακτηριστικό είναι ότι εντοπίστηκαν 18 influencers που προωθούσαν μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες. Οι συγκεκριμένοι λογαριασμοί συγκέντρωναν συνολικά 3,6 εκατ. ακολούθους στο Instagram, ενώ η μέγιστη απήχηση έφτανε τις 623.000.

Το νέο «όπλο» της ΕΕΕΠ είναι ένας ψηφιακός βοηθός τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος εντοπίζει ύποπτα sites, τα ελέγχει και συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία για τους αναλυτές της Επιτροπής. Η πλατφόρμα αντλεί πληροφορίες από καταγγελίες πολιτών και αναφορές φορέων, ενώ πραγματοποιεί και αυτόματες αναζητήσεις στο διαδίκτυο για νέες ύποπτες ιστοσελίδες.

Τα πρώτα αποτελέσματα που παρουσιάζει η ΕΕΕΠ είναι εντυπωσιακά. Από 3.283 ιστοσελίδες που εξετάστηκαν, 2.282 χαρακτηρίστηκαν παικτικές, 1.001 παράνομες και 734 οδηγήθηκαν στη Black List. Σύμφωνα με την Επιτροπή, η χρήση AI έχει καταφέρει να υποκαταστήσει περίπου το 75% της εργασίας που γινόταν από τα στελέχη και να αυξήσει τουλάχιστον δύο έως τρεις φορές την ταχύτητα επεξεργασίας.

Τέλος, το βάρος πέφτει και στην πρόληψη. Η ΕΕΕΠ προχωρά σε εργαλεία έγκαιρου εντοπισμού παικτών με επικίνδυνη συμπεριφορά, ενώ το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μην τσιμπάς» απευθύνεται σε μαθητές από την Ε΄ Δημοτικού έως τη Β΄ Λυκείου, με στόχο παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί να μπορούν να αναγνωρίζουν καλύτερα τους μηχανισμούς ρίσκου και ανταμοιβής που συναντούν στα παιχνίδια και στις εφαρμογές της καθημερινότητας.