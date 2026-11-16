Οι επενδύσεις ανήλθαν στα 2,6 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να διατηρεί τον στόχο για λειτουργική κερδοφορία 2,4 δισ. ευρώ στο σύνολο της χρονιάς.

Θετικές οικονομικές επιδόσεις, επιτάχυνση των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και επέκταση σε νέες ευρωπαϊκές αγορές καταγράφει ο Όμιλος ΔΕΗ στο 9μηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τους ετήσιους στόχους του. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις ανήλθαν στα 2,6 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση να διατηρεί τον στόχο για λειτουργική κερδοφορία 2,4 δισ. ευρώ στο σύνολο της χρονιάς.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η ΔΕΗ , το προσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου αυξήθηκε κατά 9%, φθάνοντας τα 1,8 δισ. ευρώ από 1,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας ενισχύθηκαν κατά 35%, στα 500 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά έσοδα παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στα 7,3 δισ. ευρώ, με την αύξηση της κερδοφορίας να αντανακλά, σύμφωνα με την εταιρεία, την απόδοση του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου, τη μεγαλύτερη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων και την ενσωμάτωση νέων επενδύσεων. Παράλληλα, οι συνολικές επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 34%, στα 2,6 δισ. ευρώ, με το 87% των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής. Η επιτάχυνση του επενδυτικού προγράμματος κατά το τρίτο τρίμηνο αναμένεται να συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου 2026-2030.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επέκταση του χαρτοφυλακίου πράσινης ενέργειας, καθώς η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ διαμορφώθηκε στα 7,6 GW στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένη κατά 1,3 GW σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Μετά τις νέες προσθήκες και συμφωνίες, η ισχύς ανέρχεται πλέον στα 7,9 GW σε pro forma βάση. Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 63%, φθάνοντας τις 8,3 TWh και καλύπτοντας το 49% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι 33% το αντίστοιχο 9μηνο του 2025. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 17%, ενώ η ένταση εκπομπών περιορίστηκε κατά 25%. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί και η είσοδος της ΔΕΗ στις αγορές της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, με συνολική λειτουργική ισχύ ΑΠΕ περίπου 257 MW και χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη 2,2 GW. Επιπλέον, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, ενισχύοντας την προοπτική επίτευξης του στόχου των 18,8 GW έως το 2030.

Στο χρηματοοικονομικό σκέλος, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 4,2 δισ. ευρώ, με τον δείκτη καθαρού χρέους προς EBITDA στο 1,9, σημαντικά χαμηλότερα από το όριο 3,5 που προβλέπει η χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου. Η ΔΕΗ επιβεβαιώνει για το 2026 τον στόχο προσαρμοσμένου EBITDA 2,4 δισ. ευρώ, προσαρμοσμένων καθαρών κερδών 700 εκατ. ευρώ και μερίσματος 0,80 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, προχωρά η συνεργασία με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, αρχικής ισχύος τροφοδοσίας 300 MW και δυνατότητας επέκτασης έως το 1 GW, υπό προϋποθέσεις. Στα δίκτυα διανομής Ελλάδας και Ρουμανίας επενδύθηκαν 900 εκατ. ευρώ, ενώ το δίκτυο οπτικών ινών της ΔΕΗ FiberGrid επεκτάθηκε σε 2,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η δήλωση του Γεώργιου Στάσση

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε:

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«Η υλοποίηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026–2030 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο 9μηνο, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε €2,6 δισ., με σαφή προτεραιότητα στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής.

Η πρόοδος αποτυπώνεται ήδη στο χαρτοφυλάκιό μας. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε προσθέσει περίπου 0,6 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης και αποκτήσαμε λειτουργική παρουσία στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Οι τοπικές ομάδες και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη στις δύο αυτές αγορές δημιουργούν τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,8 δισ., και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €0,5 δισ. Με βάση την επίδοση του 9μήνου, επιβεβαιώνουμε τους στόχους μας για το 2026.

Με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 1,9x, διαθέτουμε την οικονομική ευελιξία για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του πλάνου μας. Στο τέταρτο τρίμηνο επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση των έργων και των συμφωνιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί».