Στο πλαίσιο της Συνόδου οι υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν για τις πτυχές Άμυνας και Ασφάλειας των σχέσεων Ε.Ε. – Κίνας, όπως και για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, θα μεταβεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών – μελών (ΣΕΥ-Άμυνας).

Οι υπουργοί Άμυνας θα συζητήσουν για τις πτυχές Άμυνας και Ασφάλειας των σχέσεων Ε.Ε. – Κίνας, όπως και για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Στο γεύμα εργασίας το οποίο θα ακολουθήσει, οι Υπουργοί θα συζητήσουν για τη Διατλαντική Ασφάλεια και Άμυνα. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ – ΗΠΑ στην αντιμετώπιση κοινών απειλών και προκλήσεων ασφάλειας.