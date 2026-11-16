Ύβρις και ντροπή η ηχηρή σιωπή της κυβέρνησης για τις ανιστόρητες δηλώσεις Γεωργιάδη.

Οργή έχει προκαλέσει η ανιστόρητη δήλωσε που επανέλαβε ο υπουργός υγείας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο.

Σε ανάρτησή του ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης τον χαρακτηρίζει «ακροδεξιό βδέλυγμα, που επανέλαβε και σήμερα την γκαιμπελίστικη προπαγάνδα και τα ανιστόρητα ψεύδη της φασιστικής προπαγάνδας ότι δήθεν «δεν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο»!

»Αποδεικνύοντας, για μια ακόμη φορά, πως η Ακροδεξιά και σχεδόν το σύνολο της Δεξιάς, μισούν την νεανική δημοκρατική εξέγερση του Πολυτεχνείου και λυσσομανούν που έχουν αποτύχει παταγωδώς να σβήσουν, με τερατώδη ψέματα, την ισχυρή καταγραφή αυτής της εξέγερσης ,από την ιστορική μνήμη του λαού μας».

Ο κ. Παπαδημούλης σημειώνει ότι «αποτελεί ύβρι και πρόκληση ότι ένας πατεντάτος ακροδεξιός, υμνητής της Χούντας και του ναζιστή μπαμπά Πλεύρη, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια, με διαρκείς κολοτούμπες, απίστευτο θράσος και συνεχή αντιαριστερή υστερία, αλλά και την διαδοχική εύνοια των Καρατζαφέρη, Σαμαρά και κυρίως του Μητσοτάκη, να γίνει Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και κορυφαίος Υπουργός».

Σημειώνει ακόμα στην ανάρτησή του πως «η ηχηρή σιωπή της Κυβέρνησης της ΝΔ απέναντι σε αυτή την φασιστική πρόκληση, αποτελεί ντροπή και κατάντια για την ελληνική δημοκρατία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τα έργα και οι ημέρες Γεωργιάδη, ελέω Μητσοτάκη, που ολοφάνερα τον αβαντάρει και τον στηρίζει, είναι ένας ακόμη λόγος για να ηττηθεί, να φύγει και να λογοδοτήσει Όχι μόνο η Κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και η πολιτική της. Γιατί μας έχει γεμίσει, ακρίβεια, αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, ατελείωτα σκάνδαλα, γιγάντωση της διαφθοράς, κυνική συγκάλυψη και απίστευτη προπαγάνδα!» καταλήγει ο Δημήτρης Παπαδημούλης.

{https://www.facebook.com/100044179462298/posts/1706267380855894/?mibextid=wwXIfr&rdid=m2RUucWVxjJAsPoB}