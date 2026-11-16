Η διάκριση αναδεικνύει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη ανάπτυξη και ουσιαστική συμβολή στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η AstraZeneca Ελλάδας συμπεριλαμβάνεται στις «The Most Sustainable Companies in Greece 2026», μία διάκριση που επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευσή της να ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης σε κάθε πτυχή της δραστηριότητάς της.

Η ένταξη της εταιρείας στη συγκεκριμένη λίστα αναδεικνύει τη συνεπή προσπάθειά της να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία για τους ασθενείς, την κοινωνία και το περιβάλλον, μέσα από υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές και στοχευμένες δράσεις με μετρήσιμο αποτύπωμα. Παράλληλα, αναγνωρίζει τη συμβολή της AstraZeneca Ελλάδας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της.

Πρωτοβουλίες με ουσιαστικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

Μεταξύ των δράσεων που συνέβαλαν στη συγκεκριμένη διάκριση περιλαμβάνονται:

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Η πλήρης μετάβαση του εταιρικού στόλου στην ηλεκτροκίνηση

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας στρατηγικής βιωσιμότητας «Ambition Zero Carbon», η AstraZeneca Ελλάδας αντικατέστησε 230 συμβατικά εταιρικά οχήματα με ηλεκτρικά, εγκαθιστώντας παράλληλα 42 φορτιστές στα κεντρικά γραφεία της στο Μαρούσι και 100 οικιακούς φορτιστές για χρήση από τους εργαζομένους της. Πρόκειται για μία από τις πλέον εκτεταμένες εφαρμογές πλήρους ηλεκτροκίνησης στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία «Προστατεύουμε το Περιβάλλον με… Πράξεις»

Μέσα από ένα πολυετές πρόγραμμα περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, η εταιρεία υλοποιεί δράσεις όπως καθαρισμούς παραλιών, δενδροφυτεύσεις, παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσιους χώρους και εκπαιδευτικά προγράμματα που ενισχύουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών.

Η φύτευση και φροντίδα 20.000 δέντρων σε όλη την Ελλάδα

Με τη συμμετοχή των εργαζομένων της, η AstraZeneca έχει ήδη συμβάλει στη φύτευση και φροντίδα 20.000 δέντρων, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για 30.000 δέντρα έως το 2030. Η δράση εντάσσεται στην παγκόσμια πρωτοβουλία «AZ Forest», μέσα από την οποία η εταιρεία έχει θέσει στόχο τη φύτευση και φροντίδα 200 εκατομμυρίων δέντρων σε έξι ηπείρους έως το 2030.

«Η διάκρισή μας στις “The Most Sustainable Companies in Greece 2026” αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, καθώς αντανακλά τη διαχρονική δέσμευση της AstraZeneca να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο πέρα από την υγεία. Για εμάς, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί μια παράλληλη δραστηριότητα, αλλά αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο λειτουργούμε και εκπληρώνουμε την αποστολή μας να μετασχηματίσουμε το μέλλον της υγείας. Μέσα από την επιστήμη, την καινοτομία και τις καθημερινές μας επιλογές, συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Η διάκριση αυτή ανήκει πρωτίστως στους ανθρώπους μας, που μετατρέπουν καθημερινά τις δεσμεύσεις μας σε πράξεις με ουσιαστικό και διαρκές αποτύπωμα», δήλωσε η Έλενα Αρμελίδου, Corporate Affairs Director της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου.

Η διαδικασία αξιολόγησης

Την αξιολόγηση πραγματοποίησε το QualityNet Foundation, το οποίο αναδεικνύει τους οργανισμούς με τις υψηλότερες επιδόσεις στη βιωσιμότητα και με ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου για την ελληνική οικονομία. Η διαδικασία βασίστηκε στο QualityNet Sustainability Performance Assessment™ (SPA), ένα ανεξάρτητο πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο αξιοποιεί αποκλειστικά δημόσια διαθέσιμα στοιχεία και ευθυγραμμίζεται με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ESRS, GRI και ISSB.