Από πού έρχεται, τι ύψος έχει το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Αθήνας, Στο επικοινωνιακό της ΕΛΑΣ ο Ζαχαριάδης - τι θα αναλάβει.

Νέες δημοσκοπήσεις αναμένεται να δουν το φως της δημοσιότητας από σήμερα.

Το βράδυ, πχ, θα δείτε στο δελτίο ειδήσεων του Action24 με τον Σωτήρη Ξενάκη τη μέτρηση της OPINION με τον Ζαχαρία Ζούπη.

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Ο Τσίπρας επικεφαλής του μπλοκ της ΕΛΑΣ για το Πολυτεχνείο

Επικεφαλής του μπλοκ της ΕΛΑΣ στην πορεία για το Πολυτεχνείο θα είναι ο Αλέξης Τσίπρας.

Αποστέλλοντας το μήνυμα ότι οι επικρίσεις που δέχτηκε από κάποιους γιατί πήγε στις διαδηλώσεις στο Παρίσι δεν τον πτοούν.

Ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ, πάντως, δεν θα φτάσει έως την πρεσβεία, όπως ακριβώς έχει κάνει και τις προηγούμενες φορές.

Στο επικοινωνιακό μπλοκ ο Ζαχαριάδης

Θέμα ημερών είναι, όπως πληροφορούμαστε, η ένταξη του Κώστα Ζαχαριάδη στο επικοινωνιακό επιτελείο της ΕΛΑΣ.

Έμπειρος και αγαπητός σε όλους είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει.

Γιατί ο πρύτανης του ΕΜΠ πολώνει το κλίμα

Δεν γνωρίζουμε αν το κάνει από άποψη ή φοβάται ότι θα βρεθεί μπλεγμένος ο Πρύτανης του ΕΜΠ και με τις διάφορες αποφάσεις του πολώνει το κλίμα ενόψει και της διαδήλωσης για τον ηρωικό αγώνα των φοιτητών τον Νοέμβρη του 1973.

Με τις αποφάσεις του όμως προκαλεί και ξεσηκώνει ακόμα και αναρχικούς που έχουν στόχο την κατάληψη του Γκίνη.

Για το λόγο αυτό και η ΕΛΑΣ του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη δεν είναι καθόλου ικανοποιημένη από τη στάση του Πρύτανη του ΕΜΠ.

ΥΓ: Όπως πληροφορείται η στήλη αστυνομικές δυνάμεις εντός του Πολυτεχνείου δεν θα τοποθετηθούν, παρά τις «πληροφορίες» που κυκλοφόρησαν.

Σωστά ο υπουργός στηρίζει τους υφισταμένους του

Στον εισαγγελέα απέστειλε το βίντεο με τον Δ, Γιαννακόπουλο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Σωστά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στηρίζει τους -επίλεκτους- αστυνομικούς, καθώς διαφορετικά θα βρισκόταν αντιμέτωπος με τη δυσαρέσκειές τους. Όπως σωστά αξιοποιεί και τον θεσμικό του ρόλο.

Πριν στείλει μάλιστα στον εισαγγελέα το βίντεο με τον επιχειρηματία δεν συνεννοήθηκε καν με τον πρωθυπουργό.

Δέντρο από το Χρυσοβίτσι

Από το Χρυσοβίτσι της Αρκαδίας έρχεται το Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Δέντρου Αθηναίων.

Η φωταγώγησή του στην Πλατεία Συντάγματος θα γίνει στις 7 το απόγευμα της άλλης Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ενώ οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν δυο ώρες νωρίτερα.

Στο ύψος πάντως το δέντρο του ...Αβραμόπουλου δεν το φτάνει κανείς.

Διπλάσια ήταν τα μέτρα του.