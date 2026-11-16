Η βελόνα εξακολουθεί και είναι ακίνητη για όλους - Το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί ακόμα και από ένα τυχαίο ποσοστό!

Τι δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις;

-Η βελόνα για όλα τα κόμματα μένει εντελώς ακούνητη.-Η πρωτιά της ΝΔ δεν αμφισβητείται, αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν προδικάζει την επίτευξη αυτοδυναμίας. Αντιθέτως, πραγματικός στόχος του Μαξίμου είναι να μην πέσει κάτω από το 28,31% των ευρωεκλογών, ενώ ξορκίζει το 25% που είναι το όριο που ο εκλογικός νόμος δίνει το κλιμακωτό bonus των 50 εδρών και που ο πρωθυπουργός θέτει ως όριο για την παραμονή του στην ηγεσία της ΝΔ!

-Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν πως τα κόμματα που θα φτάσουν το εκλογικό όριο του 3% επιτυγχάνοντας κοινοβουλευτική εκπροσώπηση θα φτάσουν ίσως και τα εννιά. Το ποσοστό δηλαδή των κομμάτων που δείχνουν ότι μένουν εκτός Βουλής είναι μικρό και ως εκ τούτου και εφόσον κάτι δεν αλλάξει ριζικά, η αυτοδυναμία θα κριθεί πέριξ του 37%! Ακόμα και αν η ΝΔ στις εκλογές συγκεντρώσει 30%, έως την αυτοδυναμία είναι επτά μονάδες, που είναι αδύνατο να βρεθούν σε τυχόν δεύτερες εκλογές. Και συνεπώς το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας είναι το σχεδόν βέβαιο σενάριο. Κυβέρνηση συνεργασίας για την οποία ενδέχεται να χρειαστούν για κυβέρνηση συνεργασίας όχι απλώς δυο αλλά και τρία κόμματα.

-Η δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά θα ψαλιδίσει τη δύναμη του κυβερνώντος κόμματος χωρίς κανείς να μπορεί να πει με σιγουριά το πόσο. Άλλοι δημοσκόποι εκτιμούν μέχρι μισή μονάδα και οι περισσότεροι έως δυο μονάδες, ενώ όλοι ομονοούν ότι θα αποτρέψει ορισμένους αναποφάσιστους από το να ψηφίσουν εκ νέου Νέα Δημοκρατία.

-Στα δεξιά της ΝΔ συγκεντρώνεται ένα κρίσιμο μέγεθος που φτάνει το 15%, χωρίς σε αυτό το χώρο να προστίθενται οι ψηφοφόροι της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού που αυτοπροσδιορίζονται. Και αυτό χωρίς να υπολογιστεί το κόμμα Σαμαρά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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-Η ΕΛΑΣ έχει κατορθώσει να πετύχει ένα μικρό θαύμα, καθώς χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς κομματικές οργανώσεις, χωρία (από επιλογή της) να διαθέτει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, δείχνει να έχει «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση. Στόχος της ωστόσο δεν μπορεί να είναι η δεύτερη θέση με ποσοστό 17%, αλλά με ένα ποσοστό που θα αγγίζει το 20% και θα μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση σε τυχόν δεύτερες εκλογές.

-Το ΠΑΣΟΚ δείχνει πως έχει ταβάνι χαμηλότερα από το κάτω όριο της ΕΛΑΣ. Τυχόν τρίτη θέση θα φέρει σοβαρούς τρανταγμούς στο νυν κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

-Οι αναποφάσιστοι είναι πάνω από 15% και από εκείνους που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν στις εκλογές ποσοστό έως και 30% αναφέρει πως μπορεί έως τις κάλπες να αλλάξει την απόφασή του και να ψηφίσει άλλο κόμμα από αυτό που δηλώνει σήμερα!

-Η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα των πολιτών, πλην όμως η διαφθορά αναδεικνύεται δεύτερο πρόβλημα και μάλιστα συνδεόμενο με την ακρίβεια: Μεγάλο μέρος των πολιτών θεωρεί πως η διαφθορά ευθύνεται για μεγάλο μέρος της ακρίβειας και της κακής ποιότητας της ζωής του.

-Σε αυτό το πλαίσιο το εκλογικό αποτέλεσμα μπορεί να κριθεί ακόμα και από ένα τυχαίο ποσοστό!