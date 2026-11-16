Οι δηλώσεις του Γιώργου Λιβάνη στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό».

Πριν από μερικές ημέρες ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς οι δύο ερμηνευτές αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Ήδη από το καλοκαίρι, είχαν έρθει στο φως τις δημοσιότητας ορισμένες φήμες, οι οποίες αναφέρονταν σε ρωγμές στη σχέση τους. Λίγους μήνες αργότερα, οι δύο καλλιτέχνες επιβεβαίωσαν την είδηση.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιβάνης, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», αποκαλύπτοντας ότι με την πρώην σύντροφό του, βάζουν σε προτεραιότητα πλέον το παιδί τους, τον μικρό Γεράσιμο.

Παράλληλα, ο ίδιος αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και το νέο του τραγούδι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Το νέο μου τραγούδι λέγεται ‘Τελειώσαμε λοιπόν’. Αυτό που χαίρομαι όμως είναι να κάνουμε τραγούδια που βγαίνουν μέσα από την ψυχή μας και να τ’ αγαπάει ο κόσμος. Για εμένα αυτό, είναι το σημαντικότερο πράγμα. Το νέο τραγούδι δεν σημαίνει κάτι. Όλα τα τραγούδια που βγάζουν οι καλλιτέχνες απλά βγαίνουν από την ψυχή τους»

Τι είπε ο Γιώργος Λιβάνης για τον γιο του

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ερμηνευτής αναφέρθηκε στην προσωπική του ζωή και τον γιο του, Γεράσιμο: «Είμαι πάρα πολύ καλά. Τα ξέρετε πώς είμαι. Ο Γεράσιμος είναι μεγάλη αδυναμία. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εγώ και η μαμά του για τον Γεράσιμο».

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