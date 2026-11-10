«Αγαπούσε και αγαπά την κυρία Καληφώνη», ανέφερε μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια.

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, μέσα από δηλώσεις που παραχώρησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών επιβεβαίωσε τις φήμες που ήθελαν τη σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα να περνάει κρίση.

Το γνωστό μοντέλο, βρέθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και μεταξύ άλλων, δέχθηκε ερωτήσεις τόσο για την προσωπική της ζωή. Η ίδια, επέλεξε να μην αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί δημόσια αργότερα: «Όταν θα νιώθω και πιο άνετα, θα συζητήσω γι’ αυτό», ανέφερε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη.

Το σχόλιο της Ζήνας Κουτσελίνη για τον Χρήστο Μάστορα

Ένα σύντομο απόσπασμα από τις δηλώσεις της Γαρυφαλλιάς Καληφώνη, προβλήθηκε και μέσα από την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη και τους συνεργάτες τους να σχολιάζουν τα όσα ανέφερε το γνωστό μοντέλο.

«Εάν ισχύει, ωραίο είναι, να είναι και τα δύο παιδιά χαρούμενα και να προχωράν παρακάτω», σχολίασε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας, με την παρουσιάστρια να προσθέτει το δικό της σχόλιο, εστιάζοντας στο πρόσωπο του Χρήστου Μάστορα:

«Εγώ πιστεύω ότι ο Χρήστος είναι στενοχωρημένος. Και τον είδα σε κάποιες δηλώσεις είναι πολύ στενοχωρημένος. Εγώ που ξέρω το Χρήστο, είναι στενοχωρημένος. Δεν θέλω να τον βλέπω στενοχωρημένο, τον έχω στην καρδιά μου… Ο Χρήστος αγαπούσε και αγαπά πολύ την κυρία Καληφώνη».

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