Η Ελένη Χατζίδου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο «Χαμογέλα και πάλι».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, η Ελένη Χατζίδου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Η γνωστή ερμηνεύτρια και παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην εκπομπή που διατηρούσε με τον σύζυγό της, Ετεοκλή Παύλου, στο Star, αλλά και στον τρόπο με τον οποίον τους ανακοινώθηκε η λήξη του συγκεκριμένου προγράμματος.

Παράλληλα, η Ελένη Χατζίδου αναφέρθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», με τη Ζήνα Κουτσελίνη, που φέτος έχει αναλάβει την πρωινή καθημερινή ζώνη του σταθμού.

Όσα είπε η Ελένη Χατζίδου στο «Χαμογέλα και πάλι»

Όπως εξήγησε η Ελένη Χατζίδου, η απόφαση για τη διακοπή του προγράμματος τους είχε ανακοινωθεί αρκετούς μήνες πριν ολοκληρωθεί η σεζόν.

«Το ήξερα ότι κλείνει ο κύκλος. Μας ενημερώσανε τέλη Μαΐου. Το ξέραμε, το είχαμε συζητήσει. Αν μου το έλεγες Μάρτιο, Απρίλιο, θα σου έλεγα ‘τι είναι αυτά που ακούγονται’. Όχι δεν το περίμενα. Αλλά εντάξει, το Μάιο, που είναι ένας μήνας που μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα αν προκύψει κάτι, δεν ήταν τελευταία στιγμή… Δεν έχω παράπονο δηλαδή. Απλά ήταν κάτι που δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Δεν μπορώ να προσάψω κάτι στο κανάλι και ίσα – ίσα, νομίζω ότι είμαι από τους πολύ τυχερούς – και εγώ, και ο Ετεοκλής και η ομάδα – που ήμασταν πολύ ήσυχοι. Είχαμε το κεφάλι μας ήσυχο από την άποψη ότι τα συζητούσαμε όλα με το σταθμό, δεν αφήνανε να διαρρέουν πράγματα, μας καθησύχαζαν στο οτιδήποτε…», ανέφερε αρχικά η Ελένη Χατζίδου.

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Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια και ερμηνεύτρια, ανέφερε: «Δημοσιεύματα για κάποιος θα πάρει τη θέση σου και αντικαταστάσεις, πάντα υπήρχαν και νομίζω σε όλες τις εκπομπής. Το να τελειώσει έτσι απλά μία ζώνη, νομίζω, δεν το περίμενα. Νομίζω, δεν ήξεραν και αυτοί τότε το αν θα πάει μία εκπομπή στη θέση ή αν θα κάνει η Ζήνα (σ.σ Κουτσελίνη) πρωινό ή αν θα μείνει εκεί που είναι. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εμένα δεν μου το είχαν επικοινωνήσει. Μας είπαν από το κανάλι ότι κόβεται το ζωντανό πρόγραμμα… Τα υπόλοιπα δεν τα ήξερα τι και πώς».

Σε ό,τι αφορά τη νέα εκπομπή που βρίσκεται πλέον στην πρωινή ζώνη του σταθμού και παρουσιάζει η Ζήνα Κουτσελίνη, η Ελένη Χατζίδου σχολίασε: «Δεν θεωρώ ότι αντικατέστησε εμάς η εκπομπή με τη Ζήνα Κουτσελίνη… Εγώ το είδα ότι έγινε κάτι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή, αυτό που κάνει τώρα η Ζήνα εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε, να κάνουμε ενημέρωση και τα κοινωνικά όλα αυτά… Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόση ανάγκη… Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην υπάρχει μία εναλλακτική… Το Star το έχουμε μάθει και ήταν χτισμένο έτσι και ο κόσμος περίμενε ότι εκεί θα δει κάτι άλλο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι τόσο βαρύ το κλίμα… Δεν ξέρω γιατί έγινε, καλώς, κακώς, ο κόσμος θα κρίνει. Είμαι ανοιχτή στην τηλεόραση, μου αρέσει η επικοινωνία, η επαφή…», κατέληξε η Ελένη Χατζίδου.

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