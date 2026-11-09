Η Χριστίνα Πολίτη σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, η Χριστίνα Πολίτη, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Μαρία Ηλιάκη.

Οι δύο γυναίκες κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκαν στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, ενώ μεταξύ άλλων στάθηκαν στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Πολίτη, με συγκίνηση μίλησε για τον σπουδαίο ερμηνευτή, με τον οποίο την έδενε μία μακροχρόνια και ουσιαστική φιλία:

«Χάσαμε τον μεγαλύτερο… Άστο αυτό. Δεν ξεπερνιέται με τίποτα. Έχουν περάσει δύο μήνες. Δεν έχει ‘κάτσει’ καθόλου μέσα μου, ίσα – ίσα. Και όταν είμαι και σε μπουζούκια με πιάνει θλίψη. Μου λείπει πάρα πολύ. Μου λείπει και σε κάτι περίεργες στιγμές, ακούω τη φωνή του, κάτι αστεία…».

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Το σχόλιο της Χριστίνα Πολίτη για την κόντρα Βίσση – Καρβέλα

Σε άλλο σημείο της συζήτησης η Χριστίνα Πολίτη σχολίασε την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Η ίδια, δεν θέλησε να εκφράσει κάποιο συγκεκριμένο σχόλιο, ωστόσο, εξέφρασε την άποψή της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι επιλέγει να παρακολουθεί τις εξελίξεις από απόσταση:

«Δεν ξέρω τι θα γίνει. Μόνο εκείνοι ξέρουν. Η ιστορία δείχνει ότι οι σχέσεις που είναι τεράστιες ξαναφτιάχνονται. Τώρα, εκεί δεν μπλέκεις. Άστο να το δούμε σαν έργο. Ας γραφτεί κανένα τραγούδι γι’ αυτό… Είναι και η εποχή του outing γενικά, δεν ξέρω. Εγώ απ’ ότι έχω δει στη ζωή μου, όλα κάνουν τούμπες και κύκλους και ειδικά αυτή την εποχή. Μπορεί να μη θυμάται κανείς και τίποτα αργότερα. Γενικά δεν θυμάται κανείς και τίποτα. Έχεις δει πόσο εύκολα το ένα επισκιάζει το άλλο; Πόσες σχέσεις; Βλέπεις ανθρώπους τώρα που κάνουν κολλητή παρέα, οι οποίοι βριζόντουσαν 20 χρόνια… Κανείς δεν θυμάται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους. Οπότε, τι κάνεις; Το παρατηρείς. Το παρατηρείς και λες ‘ωραία, ποπ κορν’. Όλα τα παρατηρώ με ποπ κορν, ακόμα και τα δικά μου».

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