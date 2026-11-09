Η αναφορά του παρουσιαστή στην ψυχολογική κατάσταση του τραγουδιστή.

Ιδιαίτερα δύσκολη φαίνεται πως είναι η περίοδος που διανύει ο Γιώργος Λιβάνης μετά το τέλος της σχέσης του με την Ανδρομάχη, με τον χωρισμό να έχει αφήσει έντονα το αποτύπωμά του στην ψυχολογία του τραγουδιστή.

Παρότι ο χωρισμός του πρώην ζευγαριού έχει πλέον επιβεβαιωθεί επίσημα, οι πληροφορίες για το πώς βιώνει ο καθένας αυτή την εξέλιξη εξακολουθούν να απασχολούν την επικαιρότητα. Μάλιστα, το πρωί της Δευτέρας 9 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια αποκάλυψη για την κατάσταση του τραγουδιστή, μεταφέροντας όσα έχει πληροφορηθεί από ανθρώπους του στενού περιβάλλοντός του.

Τι αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας για τον τραγουδιστή

Μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο παρουσιαστής ανέφερε πως ο Γιώργος Λιβάνης είναι ιδιαίτερα στεναχωρημένος από την εξέλιξη της προσωπικής του ζωής και δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον χωρισμό.

«Είναι συντετριμμένος ο Λιβάνης με αυτή την εξέλιξη. Πάρα πολύ στεναχωρημένος. Από πολύ κοντινούς του ανθρώπους ξέρω ότι είναι πληγωμένος. Μακάρι να το ξεπεράσει γρήγορα το παιδί και να βρει χαρά στη ζωή του», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Μέχρι στιγμής ο ίδιος ο τραγουδιστής δεν έχει προχωρήσει σε κάποια δημόσια τοποθέτηση σχετικά με τον χωρισμό ή τα συναισθήματά του για το τέλος της σχέσης.