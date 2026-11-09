«Απέναντι σε ένα μονοπώλιο, απαιτείται πραγματικός ρυθμιστικός έλεγχος και απόλυτη προστασία των καταναλωτών από τις αδικαιολόγητες αυξήσεις», τονίζει ο Φραγκίσκος Παρασύρης και ο Τομέας Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ.

«Η Enaon, η εταιρεία του ιταλικού ομίλου Italgas που διαχειρίζεται τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου, ζητά από τη ΡΑΑΕΥ να αυξηθεί το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής για οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές από 19,86 σε 26,89 €/MWh το 2027, δηλαδή κατά 35,4%!», αναφέρει κοινή ανακοίνωση του Φραγκίσκου Παρασύρη, υπεύθυνου ΚΤΕ Ενέργειας και του Τομέα Ενέργειας ΠΑΣΟΚ.

«Από το σχέδιο που κατέθεσε προκύπτει ότι περίπου το 70% της αύξησης δεν αφορά ούτε επέκταση δικτύου ούτε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αφορά έσοδα ύψους 190 εκατ. ευρώ, τα οποία η εταιρεία προέβλεπε ότι θα εισπράξει την περίοδο 2022–2025, αλλά τελικά δεν εισέπραξε. Την ίδια στιγμή, ενώ τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις καταναλώνουν λιγότερο από το 50% του αερίου που διακινείται, καλούνται να επωμιστούν το 93% του συνολικού κόστους.

Ποιος ευθύνεται για τις λανθασμένες προβλέψεις; Και γιατί πρέπει οι καταναλωτές να πληρώσουν τις αστοχίες της διοίκησης της εταιρείας;

Η ευθύνη, όμως, βαραίνει πρωτίστως και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το 2022 πούλησε την κρατική ΔΕΠΑ Υποδομών στην ιταλική Italgas, παρουσιάζοντας μάλιστα την ιδιωτικοποίηση ως επιτυχία.

Παρέδωσε έτσι ένα φυσικό μονοπώλιο σε ιδιώτη, χωρίς να διασφαλίσει ότι η λειτουργία του θα υπηρετεί πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον και τους καταναλωτές. Ανακύπτουν μάλιστα σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο οι προμήθειες και οι αναθέσεις έργων της εταιρείας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τους έξυπνους μετρητές, εξασφαλίζουν ουσιαστική συμμετοχή και οικονομικό όφελος για την ελληνική αγορά και τις εγχώριες επιχειρήσεις», τονίζει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Οι καταναλωτές βλέπουν σήμερα το αποτέλεσμα: το μονοπώλιο από το οποίο δεν μπορούν να φύγουν, ζητά να τους στείλει τον λογαριασμό για τις δικές του αστοχίες.

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Πιστεύουμε ότι η ΡΑΑΕΥ θα ασκήσει τον θεσμικό και ρυθμιστικό της ρόλο, προστατεύοντας τους καταναλωτές από τις υπερβολικές απαιτήσεις του μονοπωλίου και δεν θα λειτουργήσει ως απλή σφραγίδα έγκρισης . Άλλωστε η ίδια , στην προηγούμενη απόφασή της το 2024, είχε αναφέρει ρητά πως στόχος είναι να μην υπάρξει στο μέλλον «περαιτέρω αύξηση», αλλά αντίθετα «μείωση όλων των τιμολογίων».

Είμαστε βέβαιοι ότι η ΡΑΑΕΥ δεν θα επιτρέψει την αύξηση της εγγυημένης απόδοσης των κεφαλαίων (WACC) που ζητά η εταιρεία και δεν θα μετακυλήσει στους πολίτες το τεράστιο κόστος των 190 εκατ. ευρώ, το οποίο προκύπτει από τις λανθασμένες προβλέψεις της διοίκησης.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε αυτονόητο πως όποια ποσά ενδεχομένως αναγνωριστούν ως οφειλόμενα, θα επιμεριστούν σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου, ώστε να μην επιβαρυνθούν δυσανάλογα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις την επόμενη τετραετία.

Απέναντι σε ένα μονοπώλιο, απαιτείται πραγματικός ρυθμιστικός έλεγχος και απόλυτη προστασία των καταναλωτών από τις αδικαιολόγητες αυξήσεις».