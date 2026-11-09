Το βαρύ πυροβολικό του ΠΑΣΟΚ για να κερδηθεί το στοίχημα της έδρας στην Ημαθία.

Σαφή στόχευση είχε η περιοδεία της Μιλένας Αποστολάκη το Σάββατο στην Ημαθία, καθώς το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει στόχο να αποκτήσει ξανά κοινοβουλευτική εκπροσώπηση στον νομό, όπου σήμερα δεν διαθέτει βουλευτή.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ - που θεωρείται βαρύ πυροβολικό στην Χαριλάου Τρικούπη - επισκέφθηκε την Αλεξάνδρεια και τη Βέροια, είχε συναντήσεις με παραγωγικούς και επαγγελματικούς φορείς, περιόδευσε στις τοπικές αγορές και μίλησε σε πολιτική συγκέντρωση στο ξενοδοχείο «Αιγές Μέλαθρον».

Στην Αλεξάνδρεια, στο πλευρό της βρέθηκαν ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Σταύρος Γιάντσης και οι πολιτευτές και τοπικά στελέχη Νίκος Τσιαμήτρος, Νίκος Μπρουσκέλης, Αντώνης Μαρκούλης, Βασίλης Παπαδόπουλος και Παναγιώτα Τζαφέρη.

Πρόκειται για πρόσωπα που, σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, βρίσκονται στη συζήτηση για το επόμενο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Ημαθία, χωρίς να έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα οι υποψηφιότητες.

Στη Χαριλάου Τρικούπη η επιδίωξη είναι σαφής: να διεκδικήσει το ΠΑΣΟΚ μία από τις τέσσερις βουλευτικές έδρες της Ημαθίας στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και για να συμβεί αυτό, η συγκρότηση ενός ψηφοδελτίου με τοπική αναγνωρισιμότητα και δυνατότητα κινητοποίησης ψηφοφόρων θεωρείται σημαντική προϋπόθεση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η κοινή παρουσία των ενδιαφερόμενων πολιτευτών στην περιοδεία της Μιλένας Αποστολάκη έδωσε, πάντως, και μια πρώτη εικόνα της κινητικότητας που καταγράφεται στο τοπικό ΠΑΣΟΚ.

Το ερώτημα είναι ποιοι από αυτούς θα πάρουν τελικά το πράσινο φως για το ψηφοδέλτιο και πώς θα διαμορφωθούν οι εσωκομματικές ισορροπίες. Γιατί στην Ημαθία το ΠΑΣΟΚ δεν αναζητά απλώς υποψηφίους. Αναζητά τον δρόμο για να επιστρέψει στη Βουλή με δικό του εκπρόσωπο.

Α.