Αναλυτικά όσα αναφέρει σε δήλωσή του.

Νέα μετωπική επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτησή του, θέτοντας στο επίκεντρο τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, τους πλειστηριασμούς, την ακρίβεια και τη χαμηλή κάλυψη των εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Ο ίδιος κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι αποφεύγει την κοινοβουλευτική αντιπαράθεση και επιλέγει να τοποθετείται μέσω αναρτήσεων, αντί να δώσει απαντήσεις για τις κυβερνητικές επιλογές και τις επιπτώσεις τους στους δανειολήπτες.

Μάλιστα, συνδέει την απόσυρση του άρθρου 23, έπειτα από τις αντιδράσεις και την κοινοβουλευτική πίεση του ΠΑΣΟΚ, με αυτό που χαρακτηρίζει πολιτική νίκη του κόμματος προς όφελος των δανειοληπτών.

«Αντί να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του στο ιδιωτικό χρέος, προτιμά τις αναρτήσεις. Δεν θέλει τον διάλογο και φοβάται την πολιτική λογοδοσία», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Αναλυτικά:

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«Ο Πρωθυπουργός αρέσκεται να σχολιάζει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν έχει κανένα σχόλιο για τους τραμπικούς Υπουργούς του, που πανηγύριζαν πριν δύο χρόνια.

Αντί να έρθει στη Βουλή να απολογηθεί για τα πεπραγμένα του στο ιδιωτικό χρέος, προτιμά τις αναρτήσεις. Δεν θέλει τον διάλογο και φοβάται την πολιτική λογοδοσία.

Νομίζει πως οι μηχανισμοί προπαγάνδας που δημιούργησε, αρκούν για να εξαπατήσει την κοινωνία και παραμένοντας κρυπτόμενος να εξυπηρετεί τα funds, με κραυγαλέες ρυθμίσεις σε βάρος των δανειοληπτών όπως το άρθρο 23, που απέσυρε υπό την πίεση του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή.

Περηφανεύεται για το Ηρακλής ΙΙ με το οποίο έδωσε φορολογική ασυλία στα funds και άνοιξε τον δρόμο στους μαζικούς πλειστηριασμούς. Διαφημίζει τη μείωση των «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες αλλά σιωπά για την εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους στα funds και φυσικά ούτε λέξη για την αποκάλυψη της έκθεσης της ΤτΕ περί αύξησης κατά 1,5 δισ. των «κόκκινων» δανείων στις τράπεζες.

Περηφανεύεται για την αύξηση των προστίμων , αλλά δεν μας λέει πόσα πρόστιμα μπήκαν το προηγούμενο διάστημα που υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη.

Δεν βρήκε ένα σχόλιο για την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που επιβεβαιώνει πως το ποσοστό κάλυψης εργαζομένων στη χώρα μας από Σ.Σ.Ε παραμένει ένα από τα χειρότερα στην Ευρώπη. Παρά τις τυμπανοκρουσίες για την «Κοινωνική Συμφωνία» , το ποσοστό κάλυψης εργαζόμενων από συλλογικές συμβάσεις παραμένει πέριξ του 20%, πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αλλά το θράσος της κυβέρνησης δεν έχει όρια, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αυτοπαρουσιάζεται ως ο «γητευτής» του πληθωρισμού και της ακρίβειας.

Την εβδομάδα που η Eurostat αποδεικνύει πως η Ελλάδα είναι προτελευταία σε μέσο μισθό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ποσοστό του ελληνικού μέσου μισθού να έχει υποχωρήσει σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει πανηγυρικά ότι θα συνεχιστεί η «Εθνική Συμφωνία».

Δηλαδή ως ανάχωμα στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό διαφημίζει μια πλήρως αποτυχημένη πολιτική καθώς όπως αποκάλυψε η ΕΛΣΤΑΤ, ενώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποσχόταν μειώσεις έως 44% και εξοικονόμηση 39 ευρώ, η πραγματική μείωση περιορίστηκε στο 0,4%!

Αυτό είναι το καθημερινό βίωμα των καταναλωτών και είναι πια αποκαλυπτική η τεράστια απόσταση του κ. Μητσοτάκη από τα προβλήματα της κοινωνίας.

Η κυβέρνηση οφείλει, τέλος, να απαντήσει: Γιατί η μείωση του ΦΠΑ δεν περνά στο ράφι στα βασικά τρόφιμα αλλά μόνο σε όσα προϊόντα προτείνει για μείωση η ίδια;».