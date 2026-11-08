Η ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις δυνατότητες της πίστας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών επισκέφθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής (8/11) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην περιοχή, με επίκεντρο τις αναπτυξιακές προοπτικές της σημαντικής αθλητικής υποδομής και το σχέδιο εκσυγχρονισμού της, μέσω χρηματοδότησης ύψους 11,16 εκατ. ευρώ.

Τον πρωθυπουργό συνόδευαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και οι βουλευτές Σερρών Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης. Στις εγκαταστάσεις της πίστας τον υποδέχθηκε η δήμαρχος Σερρών και πρόεδρος του φορέα διαχείρισης του Αυτοκινητοδρομίου, Βαρβάρα Μητλιάγκα, η οποία μαζί με τα μέλη της διοίκησης τον ξενάγησε στους χώρους και στις υποδομές.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να οδηγήσει στην πίστα, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τη διοίκηση για τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του Αυτοκινητοδρομίου, αλλά και για τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται με στόχο την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του.

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Στο επίκεντρο βρέθηκε η χρηματοδότηση των 11.160.000 ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί από την κυβέρνηση μέσω του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) Αθλητισμού και αποτελεί καθοριστικό βήμα για την υλοποίηση ενός εκτεταμένου σχεδίου αναβάθμισης.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση των 11,16 εκατ. ευρώ

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις τόσο στην αγωνιστική πίστα όσο και στις συνοδευτικές εγκαταστάσεις, με στόχο να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

Επανασχεδιασμό και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, ώστε να πληροί τα σύγχρονα διεθνή αγωνιστικά πρότυπα.

Εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων, με αναβάθμιση των υποδομών που εξυπηρετούν αθλητές, ομάδες και διοργανωτές.

Αναβάθμιση του τεχνικού και αγωνιστικού εξοπλισμού, προκειμένου το Αυτοκινητοδρόμιο να ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις μεγάλων διοργανώσεων.

Ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας, με πλήρη συμμόρφωση προς τα αυστηρά διεθνή πρότυπα για αγώνες αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Ιδιαίτερα σημαντικός στόχος του σχεδιασμού είναι η εξασφάλιση πιστοποιήσεων FIA Grade 3 και FIM Grade B, οι οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών την πρώτη ελληνική πίστα με τη συγκεκριμένη διπλή διεθνή αναγνώριση.

Στόχος οι μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις και το World Superbike

Η ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις δυνατότητες της πίστας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη φιλοξενία σημαντικών διεθνών διοργανώσεων αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας.

Μεταξύ των διοργανώσεων που φιλοδοξεί να προσελκύσει το αναβαθμισμένο Αυτοκινητοδρόμιο περιλαμβάνονται αγώνες υψηλού επιπέδου, ακόμη και του θεσμού World Superbike, γεγονός που θα ενίσχυε σημαντικά τη θέση των Σερρών στον διεθνή χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Πέρα από την αμιγώς αθλητική διάσταση, η αναβάθμιση της πίστας εκτιμάται ότι μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες για την ευρύτερη περιοχή. Η προσέλκυση διεθνών αγώνων και αποστολών μπορεί να ενισχύσει την τουριστική κίνηση, την τοπική επιχειρηματικότητα, την εστίαση και τη φιλοξενία, προσδίδοντας πρόσθετη οικονομική δυναμική στην πόλη των Σερρών.