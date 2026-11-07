Το μαρμάρινο «σουβενίρ» από την Αθήνα που αποδείχθηκε αρχαίος θησαυρός.

Για σχεδόν έναν αιώνα, ένα μικρό κομμάτι μαρμάρου βρισκόταν σε σπίτια μιας οικογένειας στη Χιλή, αντιμετωπιζόμενο ως αναμνηστικό από την Ελλάδα.

Όταν όμως ο άνθρωπος που το κληρονόμησε αποφάσισε να το επιστρέψει στην Αθήνα, οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι πιθανότατα προερχόταν από ναό της Ακρόπολης, περισσότερο από έναν αιώνα αρχαιότερο του Παρθενώνα.

Η ιστορία ξεκινά τη δεκαετία του 1930, όταν ο Ιταλός μηχανικός του Πολεμικού Ναυτικού Γκαετάνο Τόστι-Κρότσε επισκέφθηκε την Αθήνα και πήρε ένα μαρμάρινο θραύσμα από την περιοχή του Παρθενώνα.

Το αντικείμενο ταξίδεψε μαζί του και, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατέληξε στη Χιλή, όπου η οικογένειά του εγκαταστάθηκε μόνιμα.

Το μάρμαρο που στόλιζε την τραπεζαρία

Το θραύσμα, βάρους περίπου 1,2 κιλών, τοποθετήθηκε σε ράφι της οικογενειακής τραπεζαρίας. Οι συγγενείς πίστευαν ότι αποτελούσε αυθεντικό κομμάτι του Παρθενώνα και συχνά το έδειχναν στους επισκέπτες.

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Μετά τον θάνατο των γονιών του το 1994, το αντικείμενο πέρασε στην κατοχή του Ενρίκο Τόστι-Κρότσε.

Χρόνια αργότερα, παρακολουθώντας τις προσπάθειες της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, αποφάσισε ότι το οικογενειακό κειμήλιο έπρεπε να επιστρέψει στον τόπο προέλευσής του.

Το 2025 επικοινώνησε με την ελληνική πρεσβεία στη Χιλή και παρέδωσε το μάρμαρο στις ελληνικές αρχές.

Η ανακάλυψη που άλλαξε την ιστορία του

Η εξέταση του θραύσματος αποκάλυψε ένα ιδιαίτερο διακοσμητικό στοιχείο: τμήμα ανάγλυφου άνθους λωτού.

Σύμφωνα με την ελληνική Αρχαιολογική Υπηρεσία, το συγκεκριμένο μοτίβο παραπέμπει πιθανότατα στον Εκατόμπεδο, έναν από τους αρχαιότερους μνημειακούς ναούς της Ακρόπολης, που χρονολογείται γύρω στο 570 π.Χ.

Η στέγη του ναού διέθετε μαρμάρινα στοιχεία απορροής των υδάτων, διακοσμημένα με εναλλασσόμενα άνθη λωτού και ανθέμια.

Ο Παρθενώνας, αντίθετα, κατασκευάστηκε μεταξύ 447 και 438 π.Χ., δηλαδή περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα.

Η ταύτιση με τον Εκατόμπεδο θεωρείται πιθανή, αλλά όχι οριστική, καθώς δεν έχει δημοσιευθεί πλήρης τεχνική μελέτη του αντικειμένου.

Το θραύσμα παραδόθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών για φύλαξη και περαιτέρω επιστημονική εξέταση.

Η ιστορία είχε γίνει γνωστή ήδη από το 2025 και επανήλθε στη δημοσιότητα με νέο δημοσίευμα του Futura Sciences τον Νοέμβριο του 2026.

Πηγή futura-sciences.com