Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το υψηλό κόστος διαβίωσης και ζητώντας μέτρα που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Επεισόδια σημειώθηκαν στο Παρίσι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, μετά τη μεγάλη διαδήλωση χιλιάδων πολιτών που βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για τη νέα γενιά και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του αυξανόμενου κόστους ζωής.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή περίπου 46.000 ανθρώπων, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, ενώ η πορεία εξελίχθηκε αρχικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε κατά την ολοκλήρωσή της, όταν στην πλατεία του Έθνους επικράτησε ένταση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να διαλύσουν το συγκεντρωμένο πλήθος και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Την ίδια ώρα, εκδηλώθηκαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων κοντά στη λεωφόρο Βολταίρου, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα στην περιοχή.

{https://x.com/al_bonnel/status/2119107998563901831}

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Από την πλατεία Δημοκρατίας στην πλατεία του Έθνους

Η διαδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία Δημοκρατίας και ολοκληρώθηκε στην πλατεία του Έθνους, με βασικά αιτήματα την προστασία των νέων και την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά.

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στην πορεία, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για το υψηλό κόστος διαβίωσης και ζητώντας μέτρα που θα βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής, ιδιαίτερα για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά την άφιξη των διαδηλωτών στην πλατεία του Έθνους, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση ήρεμη σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή. Τα επεισόδια εκδηλώθηκαν αργότερα, κατά τη διαδικασία αποχώρησης των συμμετεχόντων.

{https://x.com/ATmediaa/status/2119099675328582111}

15 συλλήψεις και περισσότεροι από 5.800 αστυνομικοί έλεγχοι

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό των γαλλικών αρχών, συνολικά 15 άτομα συνελήφθησαν, ενώ από τις πρωινές ώρες είχαν πραγματοποιηθεί 5.813 αστυνομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για τη διαδήλωση.

Η κινητοποίηση ανέδειξε για ακόμη μία φορά την ένταση που προκαλούν στη γαλλική κοινωνία τα ζητήματα της ακρίβειας και της οικονομικής ανασφάλειας, με τους πολίτες να ζητούν ουσιαστικές λύσεις και μεγαλύτερη στήριξη απέναντι στις καθημερινές οικονομικές δυσκολίες.

{https://x.com/Ilangabet/status/2119105808348901411}