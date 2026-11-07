Επίσης, έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να διαταραχτεί η ασφάλεια της πτήσης.

Επεισόδια μέσα σε πτήση αεροσκάφους προκάλεσε ένας 39χρονος ο οποίος συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδoνία».

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για έναν 39χρονο από το Ισραήλ ο οποίος κατά τη διάρκεια πτήσης από τη Βουδαπέστη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος για ζώνη ασφαλείας κατά την προσγείωση, σηκωνόταν από τη θέση του και άνοιγε κυτία αποσκευών.

Επίσης, έκανε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου με αποτέλεσμα να διασαλευτεί η τάξη και να διαταραχτεί η ασφάλεια της πτήσης.