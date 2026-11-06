«Ενημερωθήκαμε αργότερα, όταν είχαμε φτάσει ουσιαστικά στο κτίριο του αεροσταθμού», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Στη μία από τις δύο πτήσεις της Aegean που υπήρξε απειλή για βόμβα ήταν χθες ο Τάσος Χατζηβασιλείου. «Χθες διαπιστώσαμε όλοι ότι λειτούργησαν άψογα τα πρωτόκολλα ασφαλείας που εφαρμόζουν οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες» σημείωσε στον ΣΚΑΪ ο υφυπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας πως οι επιβάτες ενημερώθηκαν, αργότερα, όταν αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο.

«Όταν φτάσαμε στη Βιέννη, το αεροσκάφος στάθμευσε ουσιαστικά σε έναν χώρο αρκετά μακριά από το terminal, δεν πήγαμε σε γέφυρα αποβίβασης και ο κόσμος, αναρωτιόταν γιατί καθυστερούμε να αποβιβαστούμε.

Μετά καταλάβαμε ότι οι έλεγχοι γινόταν την ώρα που εμείς ήμασταν στο αεροπλάνο και οι αστυνομικές αρχές, απ’ έξω, κάνανε τους ελέγχους.

Ενημερωθήκαμε αργότερα, όταν είχαμε φτάσει ουσιαστικά στο κτίριο του αεροσταθμού», δήλωσε ο Τάσος Χατζηβασιλείου.

Επεσήμανε ότι στη συνέχεια ο ίδιος ρώτησε για τον λόγο της καθυστέρησης και ενημερώθηκε από τις αρχές για την απειλή.

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«Υπήρχε επαγγελματισμός και σοβαρότητα από το προσωπικό και από το πλήρωμα της καμπίνας. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν στο έπακρο. Αυτό νομίζω τα λέει πολλά» υπογράμμισε.

Παράλληλα τόνισε ότι οφείλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι «σε καμία περίπτωση οι ευρωπαϊκές κοινότητες δεν πρέπει να φοβηθούν και να δώσουν δικαίωμα σε όλους αυτούς τους παλαβούς, να παίζουν με την ασφάλεια και με την υπομονή των επιβατών. Τα πράγματα, απ' ό,τι φαίνεται, είναι ασφαλή».

Καλώδιο ηλεκτρική διασύνδεσης: «Είμαστε στην τελική ευθεία»

Για το καλώδιο GSI ο υφυπουργός επεσήμανε ότι είμαστε στην τελική ευθεία και ότι η άδεια θα δοθεί αποκλειστικά και μόνο από τις ελληνικές αρχές.

Όπως υπογράμμισε, «η Τουρκία και καμία άλλη χώρα στην περιοχή δεν ενημερώνεται από εμάς για το έργο. Δεν υπάρχει πρωτόκολλο ούτε συνεννόηση, ούτε τίποτα. Εμείς αδειοδοτούμε το έργο μόνοι μας και το έργο προχωρά βάσει Διεθνούς Δικαίου».

Συμπλήρωσε ότι πρόκειται για ένα έργο και γαλλικών συμφερόντων πλέον, και «ένα έργο το οποίο παίρνει μεγάλη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η όποια άτυπη γνωστοποίηση, η οποία συχνά λαμβάνει η χώρα σε τέτοιου είδους διεθνή έργα, αν γίνει, γίνεται από την πλευρά των κατασκευαστών».

Παράλληλα, ο κ. Χατζηβασιλείου εκτίμησε ότι δεν θα ακολουθήσουν ιδιαίτερες αντιδράσεις. «Εκτιμώ ότι δεν θα έχουμε σκηνικά προχωρημένης έντασης. Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν συμφέρει κάτι τέτοιο ούτε την Τουρκία και κανέναν στην περιοχή» σημείωσε.

Τόνισε ακόμη ότι «αν για παράδειγμα η Τουρκία εκδώσει αντι-navtex, δεν σημαίνει ότι της κατατέθηκε αίτημα έκδοσης άδειας για το έργο».

Το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών δεν επηρεάζει τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Για το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι δεν επηρεάζουν ούτε στο ελάχιστο τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις.

«Δεν επηρεάζονται στο ελάχιστο οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ από πολιτικές εξελίξεις ή από εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουμε ένα ισχυρό πλεονέκτημα στη φαρέτρα μας: οι παραδοσιακές ελληνικές θέσεις τυγχάνουν πάντοτε εκεί διακομματικής στήριξης.

Σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη διακυβέρνηση, επί Μπάιντεν, όλα τα νομοσχέδια τα οποία αφορούσαν την Ελλάδα είχαν την υπογραφή Ρούμπιο-Μενέντεζ, όταν ήταν ο Ρούμπιο ο γερουσιαστής» σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

Πρόσθεσε για το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης ότι «έχουμε πολύ σημαντικούς εκπροσώπους και στα δύο κόμματα.

Έχουμε παρουσία στη Γερουσία μετά από χρόνια, έχουμε ισχυρούς βουλευτές που έχουν επανεκλεγεί και κάποιοι άλλοι που εξελέγησαν για πρώτη φορά».