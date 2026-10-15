«Όποιον επιλέξει η αμερικανική διοίκηση να αποστείλει στην Αθήνα, εμείς θα συνεργαστούμε μαζί του», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών, σχολιάζοντας την αποπομπή Γκίλφοϊλ.

«Η στελέχωση των ξένων πρεσβειών στη χώρα μας είναι εκτός αρμοδιότητας της ελληνικής κυβέρνησης», είπε ο Τάσος Χατζηβασιλείου στον αποηχό των αποκαλύψεων για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και της αποπομπής της από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. «Λυπάμαι γιατί βλέπω ότι ο λαϊκισμός περισσεύει στην αντιπολίτευση, ειδικά σε μια περίοδο σοβαρών διεθνών προκλήσεων», συμπλήρωσε, μιλώντας στο ΕΡΤnews ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις.

Ερωτώμενος για τη στελέχωση της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι αποκλειστικά αρμόδιες για το ποιος πρέσβης τοποθετείται, αποχωρεί ή αντικαθίσταται είναι οι ίδιες οι χώρες. «Εν προκειμένω, την ευθύνη επιλογής είχε, έχει και θα έχει το State Department. Όποιον επιλέξει η αμερικανική διοίκηση να αποστείλει στην Αθήνα, εμείς θα συνεργαστούμε μαζί του για το καλό των διμερών σχέσεων και για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο», σημείωσε χαρακτηριστικά. Ο υφυπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η σχέση Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών είναι στρατηγικής σημασίας και έχει ιδιαίτερο βάθος, επισημαίνοντας τη σύγκλιση συμφερόντων Αθήνας και Ουάσιγκτον σε κρίσιμα ζητήματα, γεγονός που διεφάνη και από την επιτυχημένη επίσκεψη Ρούμπιο στη χώρα μας. Όπως ανέφερε, «τα υπόλοιπα είναι ζητήματα παραπολιτικής».

Ενεργειακή κρίση

Σχετικά με την ενεργειακή κρίση, ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με συγκεκριμένη πρόταση για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε οι εθνικές κυβερνήσεις να μπορούν να στηρίζουν αποτελεσματικότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς να δημιουργούνται νέες δημοσιονομικές ανισορροπίες. «Ένα συλλογικό πρόβλημα, όπως η ενεργειακή κρίση, απαιτεί συλλογική ευρωπαϊκή αντίδραση», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η χαλάρωση της οροφής δαπανών μπορεί να δώσει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερα περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Ηλεκτρική διασύνδεση

Σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, ο Τάσος Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι, όταν οι εταιρείες δηλώσουν τεχνικά έτοιμες για την έναρξη της επόμενης φάσης των εργασιών, θα ακολουθηθούν απολύτως οι προβλεπόμενες διαδικασίες του Διεθνούς Δικαίου, κάτι που όπως είπε, έχει επισημάνει και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης. «Μόνη αρμόδια χώρα για να ρυθμίσει τα σχετικά διοικητικά και τεχνικά ζητήματα και να εκδώσει τα προβλεπόμενα έγγραφα είναι η Ελληνική Δημοκρατία. Ούτε πρόκειται να ζητηθεί άδεια από τρίτη χώρα ούτε κάποια άλλη χώρα έχει σχετική αρμοδιότητα», ξεκαθάρισε. Πρόσθεσε δε ότι κατά τη συνήθη πρακτική, όταν υποβληθεί το σχετικό αίτημα, αναμένεται να εκδοθεί η νόμιμη NAVTEX για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων.

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