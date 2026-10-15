Τις τελευταίες ημέρες οι επισκέπτες συναντούσαν την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να κοιτάζει προσηλωμένη σε μια τηλεόραση χωρίς ήχο τις εξελίξεις για το σκάνδαλο στο οποίο είχε εμπλακεί.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χάνει κάτι πολύ παραπάνω από έναν τίτλο, σχολιάζει η New York Post. Χάνει ένα από τα πιο περιζήτητα ακίνητα στην Αθήνα και, κατά πάσα πιθανότητα, ετοιμάζει βάλιτσες για την επιστροφή της στη Φλόριντα.

Το πρώην στέλεχος του Fox News και πιστή σύμμαχος του Τραμπ συμφώνησε την Τρίτη να παραιτηθεί από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αφού ο Λευκός Οίκος της ζήτησε να αποχωρήσει. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποχωριστεί το «Jefferson House», την επίσημη πρεσβευτική κατοικία επί της οδού Παναγή Κυριακού στο Κολωνάκι - την ακριβότερη συνοικία της ελληνικής πρωτεύουσας, όπου η μέση τιμή των ακινήτων αγγίζει τα 6.500 ευρώ/τ.μ.

Για να γίνει μια σύγκριση, μια μεζονέτα 185 τ.μ. στο Κολωνάκι, με 3 υπνοδωμάτια και 3 μπάνια, πωλείται αυτή τη στιγμή προς 2,17 εκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα υψηλές είναι και οι τιμές των ενοικίων, καθώς το Κολωνάκι μοιράζεται την πρωτιά των ακριβότερων ενοικίων στην Ελλάδα μαζί με τη Σαντορίνη και την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης.

Το «Jefferson House» είναι ένα ευρύχωρο, περιφραγμένο διπλωματικό συγκρότημα. Η Ουάσινγκτον κρατά τα ακριβή στοιχεία του ακινήτου μακριά από τη δημοσιότητα, καθώς οι λεπτομέρειες για την ιστορία, τη διαρρύθμιση και την εσωτερική διακόσμηση παραμένουν απόρρητες για λόγους ασφαλείας και ιδιωτικότητας.

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Αυτό που είναι γνωστό είναι ότι η αρχιτεκτονική της συνδυάζει την επιβλητική ελληνική αισθητική με τον αέρα του Palm Beach, διαθέτοντας κολώνες και μια συμμετρική πρόσοψη που δένει αρμονικά με την αρχοντική εικόνα της γειτονιάς. Στον εξωτερικό χώρο, το ακίνητο περιβάλλεται από προσεγμένους κήπους, πισίνα και βεράντα.

Στο εσωτερικό, η κατοικία διαχωρίζει τους ιδιωτικούς χώρους της οικογένειας από τους χώρους υποδοχής των επίσημων προσκεκλημένων, διαθέτοντας σαλόνια, τραπεζαρίες και αίθουσες συσκέψεων διακοσμημένες έτσι ώστε να προβάλλουν την αμερικανική κουλτούρα σε συνδυασμό με την ελληνική τέχνη.

Είναι σχεδιασμένη για μεγάλες εκδηλώσεις. Ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, την είχε επισκεφθεί τον Οκτώβριο του 2019, ενώ στους κήπους της έχουν φιλοξενηθεί πολυάριθμες δεξιώσεις για την 4η Ιουλίου. Ο προκάτοχος της Γκίλφοϊλ, Τζορτζ Τσούνης, είχε παραθέσει εκεί δεξίωση προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ενώ τον Ιούνιο του 2022 φιλοξένησε την τελετή υποτροφιών του Ιδρύματος Fulbright.

Η Γκίλφοϊλ, πάντως, θέλησε να βάλει τη δική της προσωπική σφραγίδα. Ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση της αμερικανίδας πρέσβειρας στην Αθήνα, εμπλούτισε τη συλλογή έργων τέχνης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην κατοικία με τρία πορτρέτα της Φρανσουάζ Ζιλό.

Παράλληλα, ήθελε να δημιουργήσει κι έναν χώρο αναψυχής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ζήτησε την κατασκευή γηπέδου μπάσκετ αξίας 58.000 δολαρίων δίπλα στην πισίνα και τους κήπους.

Επιπλέον, δεν έλειψαν και οι αυτοπροσωπογραφίες. Τεράστιες εικόνες της Γκίλφοϊλ κοσμούσαν τους τοίχους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες οι επισκέπτες τη συναντούσαν να κοιτάζει προσηλωμένη σε μια τηλεόραση χωρίς ήχο που μετέδιδε τις εξελίξεις για το σκάνδαλο στο οποίο είχε εμπλακεί.

Μέχρι στιγμής παραμένει ασαφές πού θα εγκατασταθεί μετά την αποχώρησή της από την Αθήνα, ωστόσο πηγές αναφέρουν στη Post ότι αναμένεται να επιστρέψει στη Φλόριντα. Η εφημερίδα επικοινώνησε μαζί της για κάποιο σχόλιο, χωρίς να λάβει απάντηση.

Το χρονικό της πτώσης

Η πτώση της προήλθε μετά από μια σειρά τριών αποκαλυπτικών ερευνών της Wall Street Journal. Η πρώτη, στα τέλη Σεπτεμβρίου, αποκάλυπτε ότι προωθούσε τα συμφέροντα μιας ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας ενώ συνεργαζόταν στενά με τον επικεφαλής λομπίστα της. Η δεύτερη έφερε στο φως γραπτά μηνύματα που έδειχναν ότι είχε ζητήσει 100.000 δολάρια από τον δωρητή του Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, για να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της. Η τρίτη έρευνα αποκάλυπτε μετακινήσεις με ιδιωτικά τζετ και διαμονές σε πολυτελή ευρωπαϊκά ξενοδοχεία πέντε αστέρων, τα οποία είχε πληρώσει ο Νίκος Τσάκος.

Ο Ντίτερς δήλωσε στο CBS News ότι η Γκίλφοϊλ του είχε ζητήσει να μεταφέρει τα χρήματα απευθείας στον λογαριασμό της στην American Express, ώστε το ποσό να μην εμφανιστεί στις επίσημες δηλώσεις της περιουσιακής της κατάστασης. Η ίδια έδωσε σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη θέση της, πραγματοποιώντας συνεχείς τηλεφωνικές επαφές με συμμάχους του Τραμπ και υποστηρίζοντας σε αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ότι τα μηνύματα με τον Ντίτερς ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η Wall Street Journal επιβεβαίωσε την αυθεντικότητά τους.