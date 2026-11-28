Επιχείρηση για τη «σωτηρία» των Χριστουγέννων.

Μια διαφορετική αποστολή ανέλαβαν οι αστυνομικοί στο Γουέστ Τσέστερ της Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, καθώς λίγες εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα εντόπισαν τον διασημότερο «εχθρό» των γιορτών, τον Γκριντς.

Η τοπική αστυνομία, έπειτα από αναφορά για ύποπτο άτομο που κινούνταν στις σιδηροδρομικές γραμμές της πόλης, επιστράτευσε drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα.

Αυτό που κατέγραψε, ωστόσο, προκάλεσε χαμόγελα, καθώς στις ράγες εμφανίστηκε ένα άτομο μεταμφιεσμένο στον γνωστό πράσινο χαρακτήρα που επιχειρεί να καταστρέψει τα Χριστούγεννα.

Επιχείρηση για τη «σωτηρία» των Χριστουγέννων

Το αστυνομικό τμήμα δημοσίευσε το απολαυστικό βίντεο στο Facebook, ενημερώνοντας με χιουμοριστική διάθεση τους κατοίκους ότι ο παλιός τους γνώριμος επέστρεψε στην πόλη και σκοπεύει να χαλάσει τη φετινή εορταστική περίοδο.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί ζήτησαν τη συνεργασία των πολιτών, καλώντας τους να ενημερώσουν την υπηρεσία μέσω των κοινωνικών δικτύων σε περίπτωση που εντοπίσουν τον Γκριντς, προκειμένου να προχωρήσουν στη… σύλληψή του.

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Η ευρηματική ανάρτηση της αστυνομίας έγινε γρήγορα viral, με τον Γκριντς να βρίσκεται για ακόμη μία χρονιά στο επίκεντρο μιας χριστουγεννιάτικης ιστορίας, αυτή τη φορά μακριά από τη μεγάλη οθόνη.