Ο Bono αποθεώνει τους συμπατριώτες του και εξηγεί πώς τα σπουδαία συγκροτήματα παρακινούν το ένα το άλλο.

Οι U2 παραμένουν το εμπορικότερο όνομα που χάρισε η Ιρλανδία στον μουσικό πλανήτη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι Fontaines D.C. έχουν εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της παγκόσμιας rock σκηνής.



Με την εντυπωσιακή άνοδο της δημοτικότητάς τους και τις μεγάλες εμφανίσεις τους στις μεγαλύτερες αρένες του κόσμου, έχουν κερδίσει και τον θαυμασμό των συμπατριωτών τους. Και το καλοκαίρι έρχονται στο Release Athens 2027 για ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα live της χρονιάς.

Σε συνέντευξη των U2 στο NME, ο Bono μίλησε με ενθουσιασμό για τους Fontaines D.C., επισημαίνοντας τη σημασία του ανταγωνισμού μεταξύ σπουδαίων συγκροτημάτων: «Οι καλές μπάντες κάνουν η μία την άλλη καλύτερη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι Beatles θα ήταν τόσο καλοί χωρίς τους Stones, ούτε ότι οι Stones θα ήταν τόσο καλοί χωρίς τους Beatles. Στη δεκαετία του '90 είχαμε τους Blur και τους Oasis. Η μία μπάντα κάνει την άλλη καλύτερη».

Και συνέχισε με μια χαρακτηριστική ατάκα, αναφερόμενος στους Ιρλανδούς συναδέλφους του:

«Πρέπει να ανεβάσεις τον πήχη όταν εμφανίζονται συγκροτήματα όπως οι Fontaines D.C.».

Ο Bono δεν έκρυψε τον θαυμασμό του ούτε για τον Grian Chatten: «Έχει ένα πραγματικά ξεχωριστό πνεύμα. Ως συγκρότημα λειτουργούν εξαιρετικά μαζί και έχουν κάτι το μοναδικό. Το τραγούδι που έκαναν με τη Rosalía (“Where Is Gone?”) είναι εξαιρετικό».

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Το Release Athens 2027 υποδέχεται τους Fontaines D.C. την Κυριακή 11 Ιουλίου, στο Markopoulo Complex.

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