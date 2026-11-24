Η ανακοίνωση του τραγουδιστή για τη μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Αθήνα.

Ο Θοδωρής Φέρρης, με αφορμή τα γενέθλιά του, που είναι σήμερα, οργανώνει μία μεγάλη δωρεάν συναυλία στην Αθήνα, προκειμένου να βρεθεί κοντά στους θαυμαστές του.

Ο ερμηνευτής, θα πραγματοποιήσει τη συναυλία του μαζί με την Panik Live Productions, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις αλλάζει η τοποθεσία και η ημερομηνία της εμφάνισης,

Όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο ερμηνευτής, η αλλαγή προέκυψε λόγω της μεγάλης προσέλευσης κόσμου που αναμένεται να σημειωθεί.

Η νέα ημερομηνία και τοποθεσία της συναυλίας του θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Η ανακοίνωση του Θοδωρή Φέρρη

«Παιδιά, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, για τα γενέθλιά μου που είναι σήμερα, στις 24. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ήταν να γίνει ένα πάρτι λοιπόν για αυτά τα γενέθλιά μου, στις 26 Νοεμβρίου, μεθαύριο, στην πλατεία Κλαύθμωνος.

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Αυτό το πάρτι – συναυλία, θα ήταν και κάτι απονομές… Θα πρέπει να αναβληθεί. Οι ιθύνοντες, μας ενημερώνουν ότι η προσέλευση του κόσμου αναμένεται να είναι πολύ μεγαλύτερη ή μεγαλύτερη από όσο χωράει η πλατεία. Οπότε, τίθενται θέματα ασφαλείας, του αστικού ιστού, τίθενται θέματα ταλαιπωρίας και αρκετά ακόμα θέματα.

Αναμένουμε την καινούργια ημερομηνία και τοποθεσία για να γίνει όλο με απόλυτη ασφάλεια».

{https://www.tiktok.com/@thodorisferris/video/7711819996761951510}