Ο Λευτέρης Πανταζής σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης 24 Νοεμβρίου, ο Λευτέρης Πανταζής όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Ο γνωστός καλλιτέχνης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην προσωπική επαγγελματική του πορεία, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων το κατά πόσο τον δυσκόλεψε, τελικά, η επιτυχία.

Ο Λευτέρης Πανταζής στον καναπέ του «Studio στις 3»

Όπως εξήγησε, κάποια στιγμή στην καριέρα του δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να διαχειριστεί την μεγάλη δημοσιότητα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Κάποια στιγμή πήγε να με τρελάνει η επιτυχία. Τότε, που όλη η Ελλάδα πια τραγουδούσε μόνο εμένα, περπατούσαν σαν εμένα, οι τραγουδιστές έκαναν εμένα, τραγουδούσαν σαν εμένα… ‘Βασανιστείτε, όλα τα μωρά στην πίστα’. Έφτασε η στιγμή που πήγαινα στο σπίτι μου, στο μπάνιο που έχουμε ένα μικρό παραθυράκι που μπορούσε να χωρέσει μόνο το κεφάλι σου… Εγώ νόμιζα, ότι κάποιος θα μπει από εκεί να με σκοτώσει. Το πέρασα και αυτό», δήλωσε ο Λευτέρης Πανταζής και πρόσθεσε:

«Το καταπολέμησα με τον καθρέπτη, στο σπίτι… Μίλαγα στον καθρέπτη… Πάντα εγώ, όταν με ρώταγαν οι δημοσιογράφοι αν έχω σκεφτεί τι θα κάνω όταν περάσει όλο αυτό, έλεγα ‘προετοιμάζομαι’ και έλεγα ‘Λέω στον εαυτό μου ότι όλο αυτό δεν θα κρατήσει για πάντα, ούτε θα είσαι πάντα 19, 25 και 35 χρονών. Θα πάς και 50 και 60. Και έχει ο Θεός’. Μαζεύω λεφτάκια, κάνω κάνα σπιτάκι… Για να ζήσω και να μη με λυπούνται, να με σέβονται… Το έλεγα από πάντα αυτό, και τώρα πάω καλά δόξα των Θεώ».

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Λευτέρης Πανταζής απάντησε στο ερώτημα της Νάνσυ Ζαμπέτογλου, σχετικά με το αν φοβάται ότι μπορεί να επιστρέψει στη ζωή που είχε πριν από την επιτυχία: «Δεν φοβάμαι… Έχω δουλειά, λουστράκος. Έχω δουλειά, το εργοστάσιο το έχω στο σπίτι. Ποιος θα με κοροϊδέψει, αφού δεν θα κλέψω, θα δουλέψω».

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